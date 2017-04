 EZB-Umfrage: Firmen kommen wieder leichter an Kredite

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

EZB-Gebäude Die Unternehmen aus dem Euroraum sollen im ersten Quartal deutlich leichter an Kredite gekommen sein als zuvor. (Foto: dpa)

FrankfurtUnternehmen im Währungsraum sind laut einer EZB-Umfrage im ersten Quartal etwas leichter an Kredite gekommen. Die Banken hätten ihre Standards für derartige Darlehen geringfügig gelockert, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mit. Noch im Schlussquartal 2016 waren erstmals seit dem vierten Quartal 2013 die Kreditbedingungen für Firmen verschärft worden. An der vierteljährlichen Umfrage nahmen diesmal 139 Geschäftsbanken teil.

Die Nachfrage nach Darlehen zog demnach zum Jahresstart in allen Kategorien weiter an. Für das zweite Quartal erwarten die Institute wieder eine leichte Verschärfung der Bedingungen für Firmenkredite. Die Standards für Darlehen an Haushalte für den Immobilienerwerb sowie für Verbraucherkredite würden dagegen voraussichtlich unverändert bleiben.