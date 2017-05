Umstrittene Schrittfolge

Das befeuert die Debatte über ein baldiges Herunterfahren der Anleihekäufe der EZB. Derzeit kauft die Notenbank monatlich für 60 Milliarden Euro vornehmlich Staatsanleihen der Euro-Länder. Damit will sie die Inflation im Euroraum in Richtung ihres Zwei-Prozent-Ziels treiben. Die Käufe sind bis Dezember 2017 terminiert.

Ab Januar 2018 jedoch könnte die Notenbank sie schrittweise herunterfahren. Als derzeit wahrscheinlichste Option gilt, dass sie diesen Schritt im September ankündigt. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin ist eine Anpassung des pessimistischen Wirtschaftsausblicks. In dem geht die EZB bisher davon aus, dass die konjunkturellen Abwärtsrisiken im Euroraum überwiegen. Ähnliches gilt für ihren geldpolitischen Ausblick. In dem sagt die Zentralbank vorher, dass die Zinsen für einen langen Zeitraum auf dem aktuellen Niveau oder darunter bleiben.

An beiden Formulierungen hatte Draghi im April noch festgehalten. Das könnte sich im Juni aber ändern, wenn die EZB neue Prognosen zur Inflations- und Wachstumsentwicklung vorlegt.

So hatte auch EZB-Chefvolkswirt Peter Praet zuletzt Spielraum für mögliche Änderungen am geldpolitischen Ausblick angedeutet und dabei den Blick auf die Juni-Sitzung gelenkt. Der österreichische Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied, Ewald Nowotny, ging noch einen Schritt weiter: „Wir werden bei der Sitzung im Juni die weitere Strategie zu besprechen haben, die Strategie für den Beginn des Jahres 2018“, sagte er jüngst in einem Interview.

Zentralbanken und Negativzinsen Japan Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,1 Prozent

Schweiz Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,75 Prozent (15.01.2016) Einlagenzinssatz für Banken: gestaffelt -0,75 Prozent

Dänemark Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,05 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,65 Prozent

Schweden Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,5 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,5 Prozent

Euro-Zone Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,4 Prozent

Hier dürfte es auch um die Schrittfolge bei einem Ausstieg gehen. Derzeit preisen die Märkte eine Zinserhöhung im Frühjahr 2018 ein. Bislang hat die EZB jedoch in ihrem geldpolitischen Ausblick darauf verwiesen, dass sie die Zinsen auch nach Ende der Anleihekäufe auf ihrem bisherigen Niveau oder darunter belässt.

Im Rat soll aber vor allem der französische Notenbankchef Villeroy de Galhau dafür eintreten, die Zinsen bereits früher zu erhöhen. Chefvolkswirt Peter Praet hat dagegen immer wieder deutlich gemacht, dass er an der bisher vorgesehenen Schrittfolge festhalten will. Er fürchtet, dass eine Änderung der Abfolge dazu führen könnte, dass die Zinsen auf breiter Front über alle Laufzeiten hinweg steigen und es zu Turbulenzen an den Märkten kommt. Dagegen würde eine Reduktion der Anleihekäufe vermutlich dazu führen, dass in erster Linie die langfristigen Zinsen steigen - was als positiv für die Banken gilt.

Viel spricht daher dafür, dass die EZB zunächst die Anleihekäufe ab Januar 2018 schrittweise um 10 oder 20 Milliarden Euro pro Monat reduziert. Die Zinsen könnten dann erstmals zum Jahresende 2018 steigen.