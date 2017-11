Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vitor Constancio Die Geldpolitik müsse weiterhin die Konjunktur in der Euro-Zone unterstützen, meint der Vizechef der EZB. (Foto: AP)

FrankfurtDie Wirtschaft in der Euro-Zone ist aus Sicht von EZB-Vize Vitor Constancio trotz ihrer jüngsten Erholung immer noch auf erhebliche Hilfen angewiesen. „Wir erfüllen noch nicht unser Mandat und deshalb muss die Geldpolitik weiterhin sehr konjunkturstützend sein“, sagte Constancio am Montag in Frankfurt. Die Inflationsrate – das Hauptziel der EZB – liege nach wie vor unter der angepeilten Marke.

Er warnt vor einer Überbewertung der wirtschaftlichen Erholung. Zweifelsohne gebe es einen breiten, robusten Aufwärtstrend, sagte Constâncio am Montag bei einer Konferenz in Frankfurt. Doch die positive Entwicklung dürfe nicht zu Selbstgefälligkeit führen. „Die Inflation ... ist nach wie vor unterhalb unseres Ziels - nach vier Jahren Wachstum oberhalb des Potenzials.“

Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige oder gar sinkende Preise könnten Verbraucher und Unternehmen dazu verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das könnte die Konjunktur bremsen. Darum versucht die Notenbank seit Jahren, mit viel billigem Geld gegenzusteuern.

Im Oktober hatten die Währungshüter den ersten vorsichtigen Schritt zum Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik beschlossen: Die EZB verlängert zwar ihre vor allem in Deutschland umstrittenen Wertpapierkäufe bis Ende September 2018, halbiert aber das Volumen ab Januar auf monatlich 30 Milliarden Euro. Die Verbraucherpreise kletterten im selben Monat um lediglich um 1,4 Prozent. Angestrebt sind knapp zwei Prozent. Das sei das optimale Niveau für die Konjunktur.

Die Konjunkturerholung habe sich über die Länder und Wirtschaftssektoren hinweg verbreitert, ergänzte der Portugiese. „Das Geschäftsvertrauen ist auf einem Zehn-Jahres-Hoch und Umfragedaten deuten auf anhaltendes Wachstum in der nächsten Zeit hin.“