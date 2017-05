Wichtiger Meilenstein im Juni?

Die optimistischeren Töne von Mersch hängen nicht nur mit der Wahl Macrons zum französischen Präsidenten zusammen. Der gesamte Wirtschaftsausblick für die Eurozone hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Der Aufschwung hat alle Euroländer erreicht und die Arbeitslosigkeit geht zurück. Im April stieg die Inflation im Euroraum unerwartet stark auf 1,9 Prozent.

Wichtiger noch: Auch die für den mittelfristigen Preistrend aussagekräftigere Kerninflation, die um besonders schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel bereinigt ist, legte von 0,7 auf 1,2 Prozent deutlich zu. Die EZB strebt für den Währungsraum mittelfristig eine Inflation von „unter, aber nahe zwei Prozent“ an. Um dieses Ziel zu erreichen, kauft sie derzeit noch für monatlich 60 Milliarden Euro vornehmlich Staatsanleihen der Euro-Länder. Die Käufe sind bis Dezember 2017 terminiert.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

Ab Januar 2018 jedoch könnte die Notenbank sie schrittweise herunterfahren. Als derzeit wahrscheinlichste Option gilt, dass sie diesen Schritt im September ankündigt. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin ist eine Anpassung des pessimistischen Wirtschaftsausblicks, in dem die EZB bisher davon ausgeht, dass die konjunkturellen Abwärtsrisiken im Euroraum überwiegen, und ihres geldpolitischen Ausblicks, in dem sie vorhersagt, dass die Zinsen für einen langen Zeitraum auf dem aktuellen Niveau oder darunter bleiben. An beiden Formulierungen hatte Draghi im April noch festgehalten. Das könnte sich im Juni aber ändern, wenn die EZB neue Prognosen zur Inflations- und Wachstumsentwicklung vorlegt.

So hatte auch EZB-Chefvolkswirt Peter Praet zuletzt Spielraum für mögliche Änderungen am geldpolitischen Ausblick angedeutet und dabei den Blick auf die Juni-Sitzung gelenkt. Dann könne die Notenbank auf noch mehr Informationen zur Wirtschaftsentwicklung zurückgreifen. Sehr viel deutlicher ist der österreichische Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied, Ewald Nowotny. „Wir werden bei der Sitzung im Juni die weitere Strategie zu besprechen haben, die Strategie für den Beginn des Jahres 2018“, sagte er jüngst in einem Interview. Durch Macrons Wahlsieg in Frankreich ist die EZB dem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik auf jeden Fall näher gekommen.