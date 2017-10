Mario Draghi Noch haben der EZB-Präsident und seine Kollegen das eigene Inflationsziel nicht erreicht. (Foto: dpa)

FrankfurtAm vergangenen Donnerstag hat Mario Draghi einen lang ersehnten Schritt getan. Auf der Ratssitzung beschlossen der Chef der Europäischen Zentralbank und seine Kollegen die Anleihekäufe der Notenbank ab Anfang 2018 auf 30 Milliarden Euro pro Monat für zunächst neun Monate zu halbieren. Damit ist ein Ende der extrem expansiven Geldpolitik absehbar. Allerdings gibt es vor allem in Deutschland viele Kritiker, die sich ein schnelleres Vorgehen gewünscht hätten.

Das wichtigste Ziel der ultralockeren Geldpolitik ist allerdings noch nicht erreicht. Die EZB strebt eine Inflationsrate von nahe zwei Prozent für den Euro-Raum an. Dieses Ziel ist jedoch nicht erreicht, darauf deuten zumindest die am heutigen Montag veröffentlichten Inflationszahlen für das wirtschaftlich größte Euro-Land Deutschland hin. Die Verbraucherpreise im Oktober lagen demnach um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte.

„Strukturelle Faktoren sorgen dafür, dass die Inflation in Deutschland in diesem Jahr und darüber hinaus deutlich unter zwei Prozent bleibt“, sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Diba. Als Beispiel nennt er den zunehmenden Wettbewerb im Dienstleistungssektor im Zuge der Digitalisierung und die geringe Lohndynamik durch Globalisierung und technischen Fortschritt. Da der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland weiter fortgeschritten ist als in den meisten anderen Euro-Ländern, spricht dies dafür, dass die Preisdynamik im gesamten Währungsraum schwach bleibt.

Kurzfristig lag der Hauptgrund für die niedrigere Inflation darin, dass sich vor allem der Anstieg der Energiepreise deutlich abschwächte. Das drückte die Inflation insgesamt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren im Oktober Haushaltsenergie und Kraftstoffe zwar um 1,2 Prozent teurer, im September hatte das Plus bei diesem wichtigen Posten aber noch 2,7 Prozent betragen. Für Nahrungsmittel indes mussten Verbraucher im Oktober 4,3 Prozent mehr zahlen als vor Jahresfrist, im September waren es noch 3,6 Prozent.

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

Die schwache Preisentwicklung dürfte im EZB-Rat denjenigen Argumente liefern, die für einen langsamen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik eintreten, wie etwa der belgische Notenbankchef und EZB-Rat Jan Smets. Dieser hatte im Interview mit dem Handelsblatt vor den Folgen einer dauerhaft niedrigen Inflation gewarnt. Es wär gefährlich, wenn sich „die Menschen an eine schwächere Preisentwicklung gewöhnt haben und zum Beispiel geringere Lohnerhöhungen fordern“, sagte er. Notenbanken könnten dann auf Schocks schwerer reagieren. „Deshalb dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben, wenn die Inflation unter unserem Ziel von nahe zwei Prozent bleibt.“

Smets verteidigte aus diesem Grund die Entscheidung der EZB vom vergangenen Donnerstag, kein festes Enddatum für Anleihekäufe zu setzen. Entscheidend hierfür sei die Frage, „ob es eine nachhaltige Anpassung der Inflation im Euroraum an unser Ziel der Preisstabilität gibt.“ Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hatte dagegen ein festes Enddatum gefordert.

Smets verwies darauf, dass die Realwirtschaft nicht zuletzt dank der Geldpolitik deutlich besser laufe. Auf der anderen Seite sei man zu der Bewertung gekommen, „dass eine nachhaltige Anpassung der Inflation an unser Ziel der Preisstabilität nach wie vor von einem starken geldpolitischen Stimulus abhängt“.