Geldpolitik Ist die EZB reif für eine Generalüberholung?

DüsseldorfFast zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass auch der europäischer Währungsraum seinen ersten großen Crash erlebte. Durch die Immobilienblase in den USA kamen zunächst wichtige Unternehmen der Finanzbranche in Schieflage. Darauf folgte schließlich eine Staatsschulden- und Bankenkrise in Europa. Seitdem hat die im Jahr 1998 gegründete Europäische Zentralbank (EZB) alle Hände voll zu tun mit dem Scherbenhaufen, den die Finanzkrise verursacht hat.

Und noch immer streiten sich die Ökonomen, ob die EZB für diesen Aufräumprozess richtig aufgestellt ist. Kulminationspunkt der Debatte ist die Frage, ob die EZB die Zinswende nach der Finanz- und Eurokrise nicht früher hätte einleiten müssen.

Zwar meinen manche Experten, dass die EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet und Mario Draghi zunächst Schlimmeres abgewendet hättet. „Man könnte sagen, dass die EZB die Krise gemeistert hat,“ sagte etwa der Berliner Ökonom Michael Burda dem Handelsblatt. Ob der aktuelle Aufbau der EZB aber langfristig tragfähig ist, wird zunehmend kritisch hinterfragt. Einige Ökonomen sehen in der Struktur der EZB fundamentale Fehler.

Fragen und Antworten zur EZB Sind Vorwürfe gegen die EZB berechtigt? Die Finanzkrise und ihre Folgen haben Europas Währungshüter kreativ werden lassen. Eine Rückkehr zu einer Standard-Geldpolitik ist bislang nicht in Sicht. Vielstimmig ist auch der Chor der Kritiker. Quelle: Friederike Marx und Jörn Bender, dpa Kritik an den Währungshütern kommt aus den unterschiedlichsten Richtungen Nullzins, Strafzins, Anleihekäufe – mit ihrem expansiven geldpolitischen Kurs hat sich die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren nicht nur Freunde gemacht. AUSSAGE: Die EZB-hält den Euro-Kurs künstlich niedrig, davon profitiert vor allem der deutsche Export (Quelle: US-Regierung). BEWERTUNG: Falsch. FAKTEN: Der Wechselkurs ist ausdrücklich kein Ziel der EZB-Politik. „Wir sind keine Währungsmanipulatoren“, betont EZB-Präsident Mario Draghi. Getrieben wird die Entwicklung an den Devisenmärkten unter anderem von der unterschiedlichen Zinsentwicklung in den USA und im Euroraum. Angesichts steigender Zinsen in den Vereinigten Staaten ist es für Investoren lukrativer, Geld in Dollar anzulegen als in Euro. Das stärkt den Greenback und schwächt die europäische Gemeinschaftswährung. Zudem hoffen viele Anleger, dass US-Präsident Donald Trump wie angekündigt Steuern senken und Milliarden in die Infrastruktur stecken wird. Die Aussicht auf neuen Schwung für die US-Wirtschaft stärkte seit Trumps Wahl den Dollar. Trump räumte zuletzt ein, er sei teilweise selbst Schuld an der Dollar-Stärke, die Leute hätten Vertrauen in ihn. Direkt am Devisenmarkt hatte die EZB zuletzt gemeinsam mit anderen großen Notenbanken im März 2011 interveniert, um den Höhenflug des japanischen Yen zu bremsen. AUSSAGE: Mit einem Zinstief enteignet die EZB die Sparer (Quelle: u.a. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU)). BEWERTUNG: Teilweise richtig. FAKTEN: Sparbuch und Co. werfen wegen der Niedrigzinsen kaum noch etwas ab. Solange die Teuerungsrate nahe der Nulllinie dümpelte, glich sich das in etwa aus. Doch zuletzt zog die Inflation wieder an, sodass Sparer sogar Geld verlieren können. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann macht sich dennoch für eine ausgewogene Sicht stark: „Wir alle sind nicht nur Sparer, sondern auch Arbeitnehmer, Häuslebauer, Steuerzahler und Unternehmer - und aus dieser Perspektive erscheinen die niedrigen Zinsen nicht nur negativ.“ AUSSAGE: Die EZB wird von den südeuropäischen Staaten dominiert (Quelle: AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel). BEWERTUNG: Falsch. FAKTEN: Im obersten Entscheidungsgremium der Notenbank, dem EZB-Rat, haben alle 19 Euroländer eine gleichwertige Stimme - unabhängig vom Gewicht der jeweiligen Volkswirtschaften. Insgesamt hat das Gremium 25 Mitglieder: Die 19 Chefs der nationalen Notenbanken plus die 6 Mitglieder des Direktoriums um EZB-Präsident Draghi. 8 der 25 Mitglieder im EZB-Rat kommen aus Südeuropa. Entscheidungen trifft das Gremium in der Regel mit einfacher Mehrheit. Die EZB ist nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank politisch unabhängig. Ihr vorrangiges Ziel ist es, Preisstabilität im gemeinsamen Währungsraum zu gewährleisten - das bedeutet nach ihrem eigenen Verständnis eine jährliche Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent. AUSSAGE: Mit ihren milliardenschweren Anleihekäufen finanziert die EZB verbotenerweise klamme Staaten (Quelle: deutsche Volkswirte). BEWERTUNG: Unklar. FAKTEN: Die EZB darf nach ihren Statuten bereits im Umlauf befindliche Staatsanleihen erwerben - also etwa von Banken oder anderen Investoren wie Versicherungen oder Hedgefonds. Seit März 2015 kauft die Notenbank im Kampf gegen Konjunkturschwäche und geringe Inflation jeden Monat für Milliarden solche Wertpapiere. Um nicht in den Verdacht der Staatsfinanzierung zu geraten, hat sich die EZB auferlegt, höchstens 33 Prozent der Staatsanleihen eines Eurolandes bzw. eines einzelnen Wertpapiers zu kaufen. Das besänftigt die Kritiker jedoch nicht. Die Notenbanken der Eurostaaten, über die die EZB-Käufe abgewickelt werden, seien durch die laufenden Anleihekäufe zum größten Gläubiger der Staaten des Eurosystems geworden, warnte Bundesbank-Präsident Weidmann schon Anfang 2016. Das mindere den Reformdruck in den Regierungszentralen. „Notenbankhandeln wird als Lösung für alle möglichen Probleme gesehen, die weit über die Geldpolitik hinausgehen“, sagte Weidmann in einem Interview. AUSSAGE: Mit ihre ultralockeren Geldpolitik gräbt die EZB den Banken das Wasser ab (Quelle: diverse Banken). BEWERTUNG: Teilweise richtig. FAKTEN: Lange verdienten Banken gut daran, dass sie mehr Zinsen für Kredite kassierten, als sie Sparkunden zahlten. Doch die Differenz aus beidem, der Zinsüberschuss, schrumpft wegen der Zinsflaute. Die Folge: Banken und Sparkassen brechen die Erträge weg. Zudem müssen sie Strafzinsen von 0,4 Prozent zahlen, wenn sie Geld über Nacht bei der EZB parken. Zugleich unterstützt die EZB allerdings Banken mit Langfristkrediten zu Mini-Zinsen. Von Juni 2016 bis März 2017 legte die Notenbank ein neues Programm mit vierjährigen Krediten auf. „Niedrige oder negative Zinssätze können nicht per se für niedrige Profitabilität verantwortlich gemacht werden“, argumentiert EZB-Vizepräsident Vítor Constâncio. Europas Banken müssten ihre Geschäftsmodelle anpassen, um ihre Geschäftsaussichten zu verbessern.

Häufig verweisen diese Kritiker auf die Situation in den USA: Dort hätten die Politiker von vergangenen Krisen gelernt – und strukturelle Fehler der heimischen Notenbank Fed über die Jahre systematisch behoben.

Krisen gab es auch auf der anderen Seite des Atlantiks genug: Im 19. Jahrhundert hatten sich viele US-Bundestaaten – ähnlich wie heute die Staaten der EU – mit großen Krediten für Infrastruktur-Projekte hoffnungslos überschuldet. Um die Wiederkehr solcher Krisen zu vermeiden, entkoppelten die USA vor mehr als 100 Jahren die Fed-Distrikte von den politischen Grenzen. Die Bundesstaaten konnten somit als politische Einheiten keinen Einfluss auf die Kreditvergabe der Notenbanken nehmen.

Das reichte jedoch nicht: Beim amerikanischen Zentralbanksystem tobten in der Folge ständige Kleinkriege zwischen den neu geschaffenen regionalen Ablegern. Dabei hatte die Federal Reserve Bank of New York häufig Vorrang und konnte Entscheidungen durchsetzen. Erst der 25. Oktober 1929 bewegte die Politiker zu einer erneuten Reform der Notenbank.

Der Tag hat sich in das kollektive Gedächtnis der US-Amerikaner als der Schwarze Freitag eingebrannt. An der Wall Street in New York platzte damals eine gewaltige Spekulationsblase. Der folgenreichste Börsencrash des 20. Jahrhunderts markierte den Beginn der Weltwirtschaftskrise. Millionen von Anlegern verloren ihr Vermögen – fast 90 Prozent des US-Aktienvermögens lösten sich in Rauch auf. Am Ende waren 30 Millionen Amerikaner arbeitslos, lagen die Industrie und eine Reihe von Banken am Boden.

Um eine Wiederholung zu verhindern, änderte man mit dem „Banking Act“ von 1935 die Struktur und damit die Machtverhältnisse bei der Fed. Erneut ging es vor allem darum, Geldpolitik und regionale Interessen auseinander zu halten. Daher beseitigte man die Verbindung zwischen den Präsidenten der zwölf Distriktnotenbanken und ihren Wahlkreisinteressen. Denn diese wurde als eine Ursache für die fehlerhaften geldpolitischen Maßnahmen identifiziert, die zur Großen Depression geführt hatten.