Geldpolitik Ist die EZB reif für eine Generalüberholung?

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)

26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London) 3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt) 26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)

5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)

4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)

22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)

3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms) 9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent) 9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

Vor allem in der Struktur der Spitzengremien unterscheidet sich die EZB heute fundamental von der immer wieder reformierten Fed. So besteht der oberste Zentralbankratz in Frankfurt aus sechs Mitgliedern des EZB-Direktoriums und den nationalen Zentralbank-Chefs der 19 Euro-Mitgliedsstaaten. Diese verpflichten sich zwar, ihre nationalen Interessen außen vor zu lassen. Doch in einer so großen und heterogenen Währungsunion driften die regionalen Interessen unvermeidlich auseinander, sagen die Kritiker.

Dieser Zielkonflikt unter den Ratsmitglieder gefährdet nach Ansicht vieler Ökonomen das eigentliche Mantra der EZB: Die gemeinsame Geldpolitik muss demnach unabhängig von nationalen Interessen formuliert und ausgeführt werden.

Laut Michael Burda besteht bei den monetären Angelegenheiten der EZB ein hohes Risiko der Einflussnahme regionaler Belange. „Ohne eine Depolitisierung der Geldpolitik wird der Euro den nächsten starken makroökonomischen Schock wahrscheinlich nicht überstehen, “ sagte der Ökonom dem Handelsblatt.

Für ihn war die Währungsunion von Anfang an ein Glücksspiel. Er kritisiert insbesondere die Idee, eine Zentralbank einzurichten für ein Gebiet, das kein Staat ist. Durch jede EU-Erweiterung folgte auch eine Erweiterung des EZB-Rats – und damit stieg die Komplexität immer weiter. Außerdem ist Burda zufolge von Anfang an ein zu geringes Gewicht auf Finanzstabilität gelegt worden. Selbst Deutschland und Frankreich, die mit gutem Beispiel hätten vorangehen können, hätten den Stabilitätspakt jahrelang missachtet.

Ein weiterer Experte, der diesen Missstand anprangert, ist der in Genf forschende Charles Wypolsz. „Der Prozess ist von Anfang bis Ende fehlerhaft“, sagte Wyplosz dem Nachrichtendienst Bloomberg. Für ihn waren Probleme aufgrund der Struktur der Eurozone von Anfang an erwartbar. „Die Posten im EZB-Rat sollten nach Expertise und nicht nach dem Pass verteilt werden.“

Symptomatisch dafür ist die Personaldebatte bei der EZB. Die Überlegung, ein Gleichgewicht der EZB-Posten zwischen Nord und Süd zu schaffen, zeigt für Kritiker, dass es unter anderem darum geht, nationale Interessen zu bedienen. Auch Deutschland stellt mit den Avancen von Jens Weidmann für die Besetzung des EZB-Chefpostens seine eigenen Belange in den Vordergrund.

Bei der Ratssitzung am Donnerstag könnten daher auch Italiens nationale Angelegenheiten eine Rolle spielen: Analysten gehen davon aus, dass die EZB die Richtung der künftigen Geldpolitik nicht ändern will. Laut dem deutschen Wirtschaftsweisen Volker Wieland sei die Zeit dafür jedoch reif: „Der EZB-Rat hätte die Anleihenkäufe schon längst einschränken können“, sagte er dem Handelsblatt.

Mit Blick auf die vermutlich sehr schwierige Regierungsbildung in Italien nach der Wahl mahnte Wieland, die EZB dürfe die für die Eurozone notwendige geldpolitische Normalisierung nicht wegen einer temporären politischen Krise in Italien aufschieben.

Auch die voraussichtliche Ernennung des Spaniers de Guindos zum EZB-Vize passt für EZB-Kritiker ins Bild. Experten rechnen damit, dass er ganz wie EZB-Chef Mario Draghi eine geldpolitisch vorsichtige Haltung einnehmen wird.