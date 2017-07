Geldpolitik : Schäuble begrüßt Griechenlands Rückkehr an den Kapitalmarkt

Datum: 25.07.2017 15:51 Uhr

Der Bundesfinanzminister zeigt sich erfreut über die Rückkehr Griechenlands an die Kapitalmärkte und ruft das Euro-Land zu zusätzlichen Reformen auf. Griechenland könnte so bald wieder Geld am Markt aufnehmen.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Wolfgang Schäuble „Dies ist das Ergebnis langwieriger Reformen gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern“, so der Bundesfinanzminister. (Foto: Reuters) BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt begrüßt und das Land zu weiteren Reformen aufgerufen. Das Land habe die Chance, schrittweise wieder an den Markt zu gehen und dort Geld aufzunehmen, sagte eine Sprecherin des Ministers am Dienstag. „Dies ist das Ergebnis langwieriger Reformen gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern.“ Nun gelte es, das gewonnene Vertrauen zu verstetigen, Reformen weiter zu stärken und die kommende dritte Überprüfung des laufenden Hilfsprogramms fristgerecht abzuschließen. Griechenland hat der Thomson-Reuters-Tochter IFR zufolge am Dienstag eine Anleihe über drei Milliarden Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Die Nachfrage übertraf mit 6,5 Milliarden Euro das Angebot deutlich.