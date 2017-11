Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mark Carney Der Chef der Bank of England hatte eine Zinserhöhung schon mehrfach aufgeschoben. (Foto: Reuters)

LondonIn Großbritannien steigen erstmals seit zehn Jahren die Zinsen. Die Bank of England (BoE) entschied am Donnerstag, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geldinstitute um einen Viertelpunkt auf 0,5 Prozent anzuheben. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Die BoE hatte den Leitzins im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das historisch niedrige Niveau von 0,25 Prozent gesenkt.

Die Notenbank reagiert nun mit der geldpolitischen Rolle rückwärts auf die stark anziehende Inflation auf der Insel, die an der Kaufkraft der Briten nagt. Seit dem EU-Austrittsvotum vom 23. Juni 2016 hat das Pfund deutlich abgewertet, was Importe verteuert und so die Preise anheizt. Mittlerweile liegt die Teuerungsrate mit drei Prozent weit über der Zielmarke der BoE. Eine straffere Geldpolitik stärkt tendenziell die Währung und dämpft den Preisauftrieb.

Mit der Erhöhung folgt die Bank of England der amerikanischen Federal Reserve. Die US-Notenbank hatte bereits 2015 den Schalter umgelegt, der US-Leitzins liegt inzwischen bei 1 bis 1,25 Prozent. Die Europäische Zentralbank hat ihre Zinsen noch nicht erhöht, aber ihre Anleihenkäufe zurückgefahren und so ein Ende des billigen Geldes signalisiert.

Zehn Jahre ist es her, dass die Bank von England ihren Leitzins zum letzten Mal erhöht hat. Dann kam die Finanzkrise, und die Währungshüter senkten den Zins auf 0,5 Prozent, um die Konjunktur anzukurbeln. Seitdem wurde immer wieder über eine bevorstehende Normalisierung spekuliert, Carney selbst gab mehrfach Signale. Doch immer fand sich ein Argument, die Zinserhöhung noch einmal aufzuschieben.

