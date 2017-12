Inflation 2017 : Preise steigen um 1,8 Prozent

Datum: 29.12.2017 14:19 Uhr

Deutschland hat das Inflationsziel der EZB in diesem Jahr fast erreicht. 2017 kletterten die Verbraucherpreise um 1,8 Prozent und damit so viel wie seit fünf Jahren nicht. Das lag nicht allein an hohen Energiepreisen.