 James Bullard: Fed-Mitglied lehnt rasche Leitzins-Erhöhung ab

James Bullard Das Fed-Mitglied spricht sich seit längerem gegen Zinserhöhungen aus. Die Fed hatte den Zins zuletzt im Juni angehoben und einen weiteren Schritt noch in diesem Jahr signalisiert. (Foto: Reuters)

WashingtonDer US-Notenbanker James Bullard hat sich gegen eine baldige Zinserhöhung ausgesprochen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Inflationsrate steige, selbst wenn sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessere, sagte der Chef der Fed von St. Louis am Montag. „Der derzeitige Zinssatz ist wahrscheinlich in der nächsten Zeit angemessen.“ Die Fed strebt eine Teuerung in der Kernrate ohne Lebensmittel und Energie von zwei Prozent an. Derzeit liegt sie bei 1,5 Prozent.

Bullard spricht sich seit längerem gegen Zinserhöhungen aus. Er ist in diesem Jahr kein Mitglied des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses, nimmt aber an den Beratungen teil. Die Fed hatte den Zins zuletzt im Juni angehoben und einen weiteren Schritt noch in diesem Jahr signalisiert.