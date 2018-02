Lettland Lettlands Notenbank-Chef soll Bestechungsgeld von mindestens 100.000 Euro verlangt haben

Das lettische Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank, Ilmars Rimsevics, soll bestechlich sein. Das wirft ihm die Korruptionsbehörde des Landes vor.

Der festgenommene lettische Zentralbankchef im Sommer 2010 unter anderem im Gespräch mit dem Chef einer russischen Rüstungsherstellers. (Foto: AP) ilmars Rimsevics (im blauen Pullover)

Lettlands Notenbank-Chef Ilmars Rimsevics ist nach Angaben der nationalen Anti-Korruptionsbehörde wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit festgenommen worden. Er solle eine Bestechungssumme von mindestens 100.000 Euro verlangt haben, sagte Behördenleiter Jekabs Straume am Montag in Riga.

Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) war am Wochenende festgenommen worden, nachdem Anti-Korruptionsermittler Wohnung und Büro des Notenbankers durchsucht hatten. Die lettische Bankenbranche steht derzeit auch wegen eines Geldwäsche-Vorwurfs gegen das Institut ABLV Bank seitens der USA in den Schlagzeilen. Die Verhaftung von Rimsevics stehe damit aktuell aber in keinem Zusammenhang, sagte Straume.

Die EU-Kommission teilte mit, die Festnahme des Notenbank-Gouverneurs sei Sache der nationalen Behörden. Die Kommission habe Vertrauen in die lettischen Aufseher, sagte ihr Sprecher Margaritis Schinas. Lettlands Regierungsschef hatte den Notenbankpräsidenten schon vor Bekanntgabe des Verhaftungsgrunds aufgefordert, sein Amt niederzulegen.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gouverneur der Bank von Lettland arbeiten kann, der wegen so schwerwiegenden Anschuldigungen verhaftet wurde“, sagte Ministerpräsident Maris Kucinskis Kucinskis im Fernsehen. Rimsevics Anwalt hatte die Verhaftung als rechtswidrig bezeichnet. Weder die Anti-Korruptionsbehörde noch der Anwalt von Rimsevics hatten sich zunächst zu den Gründen für die Festnahme geäußert. Die lettische Regierung hatte für diesen Montag eine Sondersitzung anberaumt.

Der Skandal trifft die Europäische Zentralbank kurz vor der Entscheidung über die Neubesetzung ihres Vizechefpostens. Der Finanzminister der Euro-Zone wollen darüber am Nachmittag beraten.

Rimsevics steht seit 2001 an der Spitze der Notenbank. Seit dem Beitritt Lettlands zur Euro-Zone im Januar 2014 ist er zudem Mitglied des EZB-Rates, des obersten Entscheidungsgremium der Euro-Notenbank. Dieses steht vor einer wichtigen Neubesetzung, da die Amtszeit von EZB-Vizepräsident Vitor Constancio im Mai nach acht Jahren endet.

Zur Wahl als Nachfolger stehen Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindos und Irlands Notenbankchef Philip Lane. Es wird erwartet, dass die Finanzminister der Euro-Länder am Nachmittag in Brüssel eine Vorentscheidung fällen. Am Dienstag sollen die EU-Finanzminister dann den Kandidaten bestimmen. Hochrangige Vertreter aus der Euro-Zone hatten dem Spanier zuletzt größere Chancen eingeräumt.