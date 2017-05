 Mega-Börsengang: LSE lockt Saudi Aramco mit neuem Listing-Modell

London Stock Exchange Die LSE gehört zu den größten und ältesten Börsen Europas. Sie hat ihren Sitz in London. (Foto: Reuters)

London/HongkongIm Rennen um eine Börsennotierung des saudi-arabischen Ölriesen Aramco erarbeitet die London Stock Exchange (LSE) Insidern zufolge ein neues Modell der Aktienmarkt-Zulassung. Es solle Unternehmen die Möglichkeit zum angesehenen Primär-Listing geben und sie dennoch von bestimmten damit verbundenen Regeln befreien, sagten mit den Überlegungen vertraute Personen.

Das neue Konzept werde ausdrücklich auf die Bedürfnisse von Aramco zugeschnitten, um beim voraussichtlich größten Börsengang aller Zeiten mitmischen zu können. Aramco-Aktien sollen an der Börse in Riad sowie an einem internationalen Finanzplatz notiert werden. Als Favorit gilt dabei bisher New York.

Die britische Aufsicht erwägt den Insidern zufolge zusammen mit der LSE nun aber die Einrichtung eines internationalen Börsensegments für Konzerne, bei denen eine Regierung oder eine Gründerfamilie auch nach der Aktienemission die Zügel in der Hand behalten will.

Bisher müssen Unternehmen im Top-Börsensegment der LSE einen Streubesitz von mindestens 25 Prozent aufweisen, um den Aktionären ausreichend Einflussmöglichkeiten zu geben. Doch Aramco, dessen Wert auf insgesamt rund zwei Billionen Dollar geschätzt wird, will nur höchstens fünf Prozent seiner Anteile platzieren und müsste nach den bestehenden Regeln deshalb auf ein weniger prestigeträchtiges Börsensegment ausweichen.

Die LSE, die britische Aufsicht und Aramco lehnten eine Stellungnahme ab.