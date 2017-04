 Nach Zentralbank-Entscheid: Schwedische Krone fällt im Wert

Schweden Das Gebäude der schwedischen Riksbank in Stockholm. (Foto: Reuters)

FrankfurtDie schwedische Zentralbank hat Anleger am Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt. Sie ließ den Leitzins des Landes zwar wie erwartet unverändert bei minus 0,5 Prozent, weitete aber überraschend ihr Anleihekaufprogramm um 15 Milliarden Kronen aus. Die Schwedische Krone kam daraufhin unter Druck. Ein Euro verteuerte sich um ein Prozent auf 9,65 Kronen, ein Dollar kostete mit 8,86 Kronen ebenfalls gut ein Prozent mehr. „Die Riksbank hält stur an ihrem expansiven Kurs fest, der in zunehmend extremem Kontrast zu den sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Schweden steht“, kommentierte DZ-Bank-Analystin Sonja Marten von der DZ Bank. So sei die Inflationsrate in den vergangenen Monaten gestiegen, die Wirtschaft und der Immobilienmarkt des skandinavischen Landes brummten.

Mittelfristig rechnet die DZ-Bank-Analystin mit einer Aufwertung der Krone. Die Währungshüter könnten sich dem Trend nicht auf Dauer entgegenstellen. „Eine weitere Ausweitung der Geldpolitik halten wir für extrem unwahrscheinlich, die heutige Abwertung der Währung dürfte daher auch nicht anhalten.“