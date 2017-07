 Neue Köpfe: EZB strukturiert Abteilung Volkswirtschaft neu

EZB-Zentrale Die beiden neu ernannten Generaldirektoren arbeiten seit 1998 in verschiedenen Positionen für die EZB. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hat Massimo Rostagno (55) zum Generaldirektor Geldpolitik und Hans-Joachim Klöckers (55) zum Generaldirektor Wirtschaftliche Entwicklungen ernannt. Die beiden promovierten Ökonomen arbeiten bereits seit 1998 in verschiedenen Positionen für die Euro-Notenbank, wie diese am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die beiden Ernennungen sind Teil der Reorganisation der wichtigen Abteilung Volkswirtschaft und sollen zum 1. August wirksam werden. Die beiden Männer nehmen unter anderem auch an Sitzungen des EZB-Rats teil.