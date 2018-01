Schweizer legen mehr Wert auf Unabhängigkeit als Dänen

Warum nehmen die Dänen nicht gleich am Euro teil, wenn sie sich daran binden? „Das Paradox ist, dass die Anbindung aus jeder Ecke des Landes Unterstützung findet“, sagt Rohde. „Das ist nicht logisch, aber so ist es“, fügt er hinzu. Allerdings hat sich ja bewährt, dass die Dänen trotz der Koppelung an den Euro formal ihre eigene Währung behalten haben: So hatten sie mit der Euro-Krise zwar in Form von Kapitalzuflüssen zu tun, aber weniger mit den daran hängenden politischen Problemen.

Die Schweizer legen noch mehr Wert auf Unabhängigkeit. Bei ihnen liegt der Leitzins bei minus 0,75 Prozent. Für eine Weile hatte die Schweizer Nationalbank sich de facto an den Euro gekettet, um eine zu starke Aufwertung der eigenen Währung zu verhindern. Im Januar 2015 hob sie diese Bindung relativ überraschend auf. Immer noch wird die Aufwertung des Franken aber auch dadurch in Schach gehalten, dass die Nationalbank angekündigt hat, im Notfall auch weiterhin in unbegrenztem Maß zu intervenieren, wie ihr Präsident Thomas Jordan vor kurzem in Frankfurt erläutert hat. Das heißt: Die Nationalbank würde noch mehr Euro-Papiere aufkaufen, obwohl ihre Bilanzsumme schon deutlich größer ist als die jährliche Wirtschaftsleistung. Das weckt Begehrlichkeiten, wie Jordan darlegte: Einzelne Politiker würden der Notenbank gerne vorschreiben, wo sie zu investieren hat.

Obwohl in der Schweiz Bargeld nach wir vor gerne genutzt wird, ist der Notenbankchef überzeugt, dass er im Notfall die Zinsen noch weiter absenken könnte. Diese Aussage ist auch für die Euro-Zone interessant und bis zu einem gewissen Grad beunruhigend, weil dort die Zinsen noch nicht ganz so weit im Minus stecken. Es könnte theoretisch noch tiefer gehen, auch wenn im Moment nichts darauf hindeutet.

Die Beispiele Dänemark und Schweiz zeigen: Egal, wie man es macht, freischwimmen können Nachbarländer der Euro-Zone mit kleinen Währungen sich nicht von der großen europäischen Einheitswährung. Sie haben nur die Wahl, welche Probleme sie im Tausch für diejenigen akzeptieren wollen, die sie als Mitglieder der Währungsunion möglicherweise hätten, wie die letzte Krise vor Augen geführt hat.