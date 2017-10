Preise in Deutschland : Inflationsrate sinkt auf 1,6 Prozent

Datum: 28.09.2017 14:03 Uhr

Update: 28.09.2017, 14:29 Uhr

Die Inflationsrate in Deutschland sinkt im Oktober auf 1,6 Prozent. Das hat das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden mitgeteilt. Dabei stieg der Nahrungsmittelpreis so stark wie seit acht Monaten nicht mehr.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Verbraucherpreise Die Teuerungsrate liegt wieder deutlich unter dem Ziel der EZB. (Foto: dapd) BerlinDie Verbraucherpreise in Deutschland sind im Oktober überraschend langsam gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten nur noch 1,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im August und September hatte die Inflationsrate noch jeweils 1,8 Prozent betragen. Von Reuters befragte Ökonomen waren nur von einem Rückgang auf 1,7 Prozent ausgegangen. Die Teuerungsrate liegt nun wieder deutlicher unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB): Sie strebt für den Währungsraum Werte von knapp zwei Prozent an, die sie für die Konjunkturentwicklung als ideal ansieht. Inflation in Deutschland : Wo Verbraucher aktuell sparen können Verantwortlich für den Rückgang sind vor allem die Energiepreise. Sie erhöhten sich mit 1,2 Prozent weniger als halb so stark wie im Vormonat. Auch Dienstleistungen verteuerten sich mit 1,2 Prozent unterdurchschnittlich. Als Preistreiber stellten sich dagegen erneut Lebensmittel heraus. Für sie mussten die Verbraucher 4,3 Prozent mehr bezahlen als im Oktober 2016. Das ist der kräftigste Anstieg der Nahrungsmittelpreise seit acht Monaten. Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)