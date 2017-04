Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Inflation im Euroraum Die europäische Statistikbehörde hat die aktuellen Inflations-Zahlen veröffentlicht. (Foto: dpa)

Brüssel/LuxemburgDie jährliche Inflation im Euro-Raum ist Schätzungen zufolge auf 1,9 Prozent gestiegen. Das teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Die Preise in der Euro-Zone zogen damit deutlich kräftiger an, als von Beobachtern erwartet.

Die Energiepreise zogen mit 1,3 Prozent zum Vorjahr stärker an als im März, als diese Kosten nur um 0,9 Prozent stiegen. Dienstleistungen verteuerten sich diesmal um 1,8 Prozent, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak um 1,5 Prozent.

Damit kommt die Europäische Zentralbank ihrem Inflations-Ziel von zwei Prozent sehr nahe. Dieses Niveau strebt sie als Optimal-Wert für die Wirtschaftsentwicklung an. Denn damit ist aus Sicht der Notenbank ein ausreichender Abstand zu einer gefährlichen Abwärtsspirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und rückläufigen Investitionen garantiert.

Erst am gestrigen Donnerstag hatte EZB-Präsident Mario Draghi nach der Zinssitzung deutlich gemacht, trotz der anhaltenden Inflation an der oft kritisierten Politik des billigen Geldes festhalten zu wollen. Die EZB werde weiterhin über „vorübergehende Ausschläge“ bei der Teuerung hinwegsehen. Die bisherigen Hinweise genügten nicht, um den Ausblick für die Inflation zu ändern.

Inflationsrate in der Euro-Zone von März 2016 bis März 2017

(gegenüber Vorjahresmonat)

Die EZB wird ihre eigenen Wirtschaftsprognosen zur Zinssitzung am 8. Juni veröffentlichen. Diese sind ein wichtiger Faktor für die weitere Ausrichtung ihrer Geldpolitik. Erst am Donnerstag bekräftigte die Notenbank trotz etwas optimistischeren Äußerungen zu den Wachstumsperspektiven ihre ultralockere Haltung.

Sie beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zudem erwerben die Euro-Wächter pro Monat Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Umfang von 60 Milliarden Euro, um die Konjunktur und die Inflation anzuheizen.