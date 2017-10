 Randal Quarles: US-Senat bestätigt Trump-Favoriten als obersten Bankenaufseher

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Randal Quarles Quarles hat sich in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, die in der Amtszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama beschlossenen Vorgaben für die Branche weiterzuentwickeln. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seinen Kandidaten für die Bankenaufsicht bei der US-Notenbank durchgebracht. Am Donnerstag bestätigte der Senat mit 65 zu 32 Stimmen den Ökonomen Randal Quarles. Der frühere Mitarbeiter des Finanzministerium soll eine zentrale Rolle bei Trumps Plänen spielen, die nach der Finanzkrise eingeführte schärfere Regulierung der Branche aufzuweichen. Zudem wird Quarles stimmberechtigtes Fed-Mitglied.

Quarles hat sich in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, die in der Amtszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama beschlossenen Vorgaben für die Branche weiterzuentwickeln. Er arbeitete unter dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush in einer führenden Position im Finanzministerium.

Außerdem war er für den Internationalen Währungsfonds (IWF) tätig. Derzeit leitet er die von ihm gegründete Investmentfirma Cynosure Group. Davor war er Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Carlyle Group.

Quarles übernimmt in der Fed einen Posten, der nach der Finanzkrise 2008 geschaffen, aber in Obamas Amtszeit nie besetzt wurde. Für die Bankenaufsicht in der Fed war zuletzt der Top-Notenbanker Daniel Tarullo verantwortlich, der im Frühjahr allerdings zurücktrat. Tarullo gilt als Architekt der verschärften Bankenregeln (Dodd-Frank-Gesetz), mit denen eine weitere Krise verhindert werden soll.