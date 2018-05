Ratsmitglied Jan Smets EZB lässt Bond-Kaufprogramm wohl im Sommer auslaufen

Laut Belgiens Notenbankchef sind die wirtschaftlichen Daten robust genug, um das Anleihekaufprogramm bald einstellen zu können.

„Die jüngsten Daten stehen weiter im Einklang mit der wirtschaftlichen Expansion, die sich in einem robusten Tempo fortsetzt.“ (Foto: Reuters) Belgiens Notenbankchef Jan Smets

BangaloreDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Ratsmitglied Jan Smets wohl im Laufe des Sommers ihr Anleihen-Kaufprogramm auslaufen lassen. Einen entsprechenden Beschluss könnte die EZB nach ihrer Sitzung am 26. Juli bekanntgeben, sagte der belgische Notenbankchef dem „Wall Street Journal“ (WSJ) am Montag.

„Die jüngsten Daten stehen weiter im Einklang mit der wirtschaftlichen Expansion, die sich in einem robusten Tempo fortsetzt“, so Smets. Die EZB sei voraussichtlich bald bereit, ihr Bond-Kaufprogramm in Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat auslaufen zu lassen und den Schwerpunkt ihrer Kommunikation auf mögliche Zinserhöhungen zu verlagern.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.