 Regulierungsmaßnahmen : Notenbankchef warnt vor Finanzkrise

Francois Villeroy de Galhau Frankreichs Notenbank-Chef warnt vor Trumps Plänen, Regulierungsmaßnahmen zu lockern. (Foto: Reuters)

ParisFrankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau warnt mit Blick auf die USA vor einer Lockerung der nach der Finanzkrise eingeführten schärferen Regeln für Banken. Durch die Regulierung sei das Finanzsystem insgesamt sicherer geworden, erklärte das EZB-Ratsmitglied in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität. "Jedwede Versuchung, hier zurückzugehen oder massiv zu deregulieren, würde die Gefahr einer weiteren Finanzkrise erhöhen." Die Haltung der neuen US-Regierung hierzu ist nach Einschätzung des Gouverneurs der Banque de France entscheidend. Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer kommen an diesem Donnerstag in Washington zusammen.

US-Präsident Donald Trump strebt für die heimischen Banken Erleichterungen bei der Regulierung an. Der Republikaner unterzeichnete unlängst einen Erlass, wonach das nach der Finanzkrise eingeführten Dodd-Frank-Gesetz zur schärferen Kontrolle der Banken überprüft werden soll. Das Gesetzespaket war die zentrale Antwort der USA auf die Finanzkrise von 2008, als weltweit Geldhäuser mit Hilfe von Steuermilliarden und Liquiditätsgarantien vor dem Kollaps gerettet wurden. Am Mittwoch hatten bereits die Bundesbank und die Europäische Zentralbank (EZB) vor einem Zurückdrehen der weltweiten Finanzregulierung gewarnt.