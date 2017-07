 Russland: Notenbank sieht Spielraum für Zinssenkung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Russischer Rubel Die russische Notenbank soll über eine mögliche Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte nachdenken. (Foto: dpa)

MoskauDie russische Notenbank hat die Zinsen konstant gehalten, fasst zugleich aber eine geldpolitische Lockerung ins Auge. Es gebe Spielraum für eine Senkung in der zweiten Jahreshälfte, teilten die Währungshüter am Freitag in Moskau mit. Dabei beließen sie den Schlüsselsatz bei 9,0 Prozent, nachdem sie den Leitzins dieses Jahr bereits drei Mal gekappt hatten.

Die Notenbank bescheinigt der Wirtschaft eine Erholungsphase. Das Bruttoinlandsprodukt werde dieses Jahr voraussichtlich zwischen 1,3 und 1,8 Prozent zulegen. Zudem gebe es einen Trend zu nachhaltig niedriger Inflation. Die jüngste Abwertung des Rubel ändere daran nichts. Der Wirtschaft setzen noch immer die westlichen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Konflikts und der relativ niedrige Ölpreis zu, der sich im Vergleich mit den Tiefs aus dem vergangenen Jahr allerdings auf gut 50 Dollar fast verdoppelt hat.