 Schweizer Leitindex: Actelion droht aus SMI zu fliegen

Wirtschaft, Handel & Finanzen: Arzneimittel helfen Johnson & Johnson nach oben

Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) kann weiter auf sein Arzneimittelgeschäft bauen. Die Zuwächse in der Sparte sowie bei den Verbraucherprodukten (Neutrogena, Listerine, Bebe) trieben den Umsatz im vierten Quartal um 1,7 Prozent auf 18,1 Milliarden US-Dollar nach oben, wie Johnson & Johnson am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn verbesserte sich um knapp 8 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar, was mehr war als Analysten erwartet hatten. mehr…