 Staatsanleihen: EZB erhöht Tempo ihrer Anleihenkäufe

Europäische Zentralbank Die EZB überprüft derzeit ihre Anleihenkäufe und wird voraussichtlich im Oktober dazu Weichenstellungen vornehmen. (Foto: dpa)

Frankfurt/BerlinDie Europäische Zentralbank (EZB) hat das Tempo ihrer Staatsanleihen-Käufe gesteigert. Die EZB und die nationalen Notenbanken der Euro-Zone nahmen in der Woche zum 8. September öffentliche Schuldtitel im Volumen von 12,96 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die EZB am Montag mitteilte. In der Woche zuvor waren es 8,93 Milliarden Euro. Damit haben die Euro-Notenbanken seit dem Beginn der Käufe im März 2015 öffentliche Schuldtitel im Volumen von rund 1,720 Billionen Euro erworben.

Die EZB überprüft derzeit ihre Anleihenkäufe und wird voraussichtlich im Oktober dazu Weichenstellungen vornehmen. Das auf insgesamt 2,28 Billionen Euro angelegte Wertpapier-Kaufprogramm ist momentan das schärfste Schwert der Währungshüter im Kampf gegen die schwache Inflation. Die Käufe sollen noch bis Ende 2017 laufen. Viele Fachleute erwarten, dass die EZB das Volumen der Käufe von aktuell monatlich 60 Millionen Euro ab Januar abschmilzt.