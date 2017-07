Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Japans Notenbank Die japanische Zentralbank sieht die heimische Wirtschaft auf Erholungskurs. (Foto: dpa)

TokioDie japanische Notenbank hält an ihrer Politik des lockeren Geldes fest. Sie belasse den Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bei 0,1 Prozent, teilte die Bank von Japan am Donnerstag mit. Außerdem strebe sie weiterhin eine Rendite von null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen an.

Das Inflationsziel von zwei Prozent werde irgendwann im Fiskaljahr 2019 erreicht. Im April hatte die Zentralbank noch erklärt, dies werde 2018 der Fall sein. Zur Konjunkturentwicklung erklärte die Zentralbank, die Wirtschaft befinde sich auf Erholungskurs.