US-Geldpolitik : Drei Zinserhöhungen 2017 realistisch

Datum: 20.04.2017 14:35 Uhr

Zuletzt änderte die Federal Reserve ihren Leitzins im März. US-Notenbanker Kaplan hält drei Zinserhöhung in diesem Jahr für realistisch. Die Fed will für Vollbeschäftigung und eine höhere Teuerungsrate in den USA sorgen.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Federal Reserve (Fed) Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve in Washington. Die Fed setzt den Leitzins fest. (Foto: Reuters) WashingtonDer US-Währungshüter Robert Kaplan hält drei Zinserhöhungen in diesem Jahr für ein realistisches Szenario. Das sei immer noch eine gute Annahme, sagte der Chef des Notenbankfiliale Dallas am Donnerstag dem Sender Bloomberg TV. „Wenn die Wirtschaft sich ein wenig langsamer entwickelt, dann können wir weniger als das tun. Und wenn die Konjunktur etwas stärker ist, können wir mehr als das machen.“ Die Zentralbank Federal Reserve hat ihren Leitzins zuletzt im März auf das aktuelle Niveau von 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, in den USA für Vollbeschäftigung zu sorgen und die Teuerungsrate auf zwei Prozent klettern zu lassen. Um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden, wollen die Währungshüter die Zinsen in diesem Jahr mehrmals anheben.