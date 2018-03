 US-Notenbank: Bernanke hält US-Arbeitslosigkeit für nationale Krise

Die US-Notenbank will die stockende Wirtschaft weiter ankurbeln. Fed-Chef Ben Bernanke beobachtet dafür die Inflationsrate und mahnte auch zu besserer Haushaltsdisziplin. Denn der Arbeitsmarkt steckt weiter in der Krise.

US-Notenbankchef Ben Bernanke (Foto: dapd)

Cleveland/WashingtonUS-Notenbankchef Ben Bernanke hat im Falle einer sinkenden Inflation ein Eingreifen der Federal Reserve mit weiteren unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen nicht ausgeschlossen.

„Wenn die Teuerung oder die Teuerungserwartungen auf einen zu niedrigen Stand sinken, wäre das etwas, auf das wir reagieren müssten, weil wir keine Deflation wollen“, sagte Bernanke am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Notenbank von Cleveland. Die Fed beobachte die Situation sehr genau.

Bernanke äußerte sich auf dem Forum das erste Mal, seit die Notenbank in der vergangenen Woche erneut Maßnahmen ergriff, um die lahmende Wirtschaft anzukurbeln. Die Fed nimmt bis Mitte kommenden Jahres 400 Milliarden Dollar in die Hand, um lang laufende Anleihen zu erwerben. Die „Operation Twist“ soll die langfristigen Zinsen senken.

Nach der Rede in Cleveland außerte sich Bernanke auch zu anderen wirtschaftlichen Fragen. Die Lage am Arbeitsmarkt in den USA stufte er als „nationale Krise“ ein. Etwa 45 Prozent der Arbeitslosen seien seit mindestens sechs Monaten ohne Beschäftigung, sagte er. So prekär sei die Lage nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gewesen. Die Kongressabgeordneten müssten mehr im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit tun.

Daneben seien die fehlende Haushaltsdisziplin und der Immobilienmarkt die dringlichsten Probleme des Landes. Industrieländer wie die USA könnten viel von Schwellenländern bezüglich mehr Haushaltsdisziplin lernen.