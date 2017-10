 US-Notenbank: Fed-Mitglied erwartet bis zu vier weitere Zinsanhebungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Eric Rosengren Sollte die US-Zentralbank ihr Ziel einer Teuerung von zwei Prozent erreichen und die Erwerbslosenrate unter vier Prozent fallen, könnte dies eine Überhitzung der Wirtschaft signalisieren, sagt der Notenbanker. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

BostonDie US-Notenbank Fed wird nach Einschätzung eines ihrer führenden Mitglieder nach einer Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich im nächsten Jahr drei oder vier Mal nachlegen. Voraussetzung sei, dass die Arbeitslosenquote weiter sinke und die Inflation steige, sagte der Präsident des Fed-Bezirks Boston, Eric Rosengren. Sollte die US-Zentralbank ihr Ziel einer Teuerung von zwei Prozent erreichen und die Erwerbslosenrate unter vier Prozent fallen, könnte dies eine Überhitzung der Wirtschaft signalisieren.

Rosengren gilt als starker Befürworter einer strafferen Ausrichtung der Geldpolitik. In diesem Jahr ist er allerdings nicht stimmberechtigt.

Aktuell liegt die US-Arbeitslosenrate bei 4,2 Prozent, der niedrigste Stand seit 16 Jahren. Damit ist das Fed-Ziel Vollbeschäftigung praktisch erreicht. Bei der Inflation – gemessen an Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher – liegt das Ziel dagegen noch nicht in Reichweite. Diese lagen im August nur bei 1,3 Prozent. Die Fed strebt aber zwei Prozent an. Die Fed hatte ihre Leitzinsen zuletzt im Juni auf die jetzige Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben.