US-Notenbank Neuer Fed-Chef Powell setzt Yellens Kurs der moderaten Zinserhöhungen fort

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um 0,25 Punkte angehoben. Sie rechnet allerdings mit höherer Inflation. Das könnte schnellere Zinsschritte bedeuten.

Der neue Fed-Chef macht da weiter, wo seine Vorgängerin aufgehört hat. (Foto: Reuters) Jerome Powell

WashingtonDie US-Notenbank Fed hat die Zinsen zum ersten Mal in diesem Jahr angehoben. Sie erhöhte den Leitzins um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Fed nach der ersten Sitzung unter Führung von Jerome Powell am Mittwoch bekanntgab. Das entsprach den Erwartungen.

Die Aussagen zur Inflation deuten jedoch darauf hin, dass die Fed die Zinsen in Zukunft schneller erhöhen könnte als bislang erwartet.

Es sind Kleinigkeiten, die in der Notenbanksprache den Unterschied machen. Die jährliche Inflation könne „in den kommenden Monaten steigen“, teilte die Fed am Mittwoch mit. Im Januar hieß es noch „in diesem Jahr“. Eine höhere Inflation heißt, dass die Fed schneller eingreifen könnte und statt der erwarteten drei Zinsschritte in diesem Jahr vier Zinsschritte erwägen könnte.

Außerdem wies die US-Notenbank darauf hin, dass sich der wirtschaftliche Ausblick in den kommenden Monaten verbessert habe. Das liegt vor allem an der Steuerreform in den USA und könnte ebenfalls ein Hinweis auf eine aggressivere Geldpolitik sein.

Der neue Fed-Chef Powell hat im Februar seine Vorgängerin Janet Yellen abgelöst. Unter ihrer Führung hatte die Fed nach Jahren der lockeren Geldpolitik bereits die Kehrtwende eingeläutet. Die US-Währungshüter hatten Ende vorigen Jahres signalisiert, dass sie die Zinsen 2018 in drei Schritten erhöhen wollen, um zu verhindern, dass sich die Wirtschaft überhitzt.

Zuletzt hatte die Fed Mitte Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Zwischen Ende 2008 und Ende 2015 hatte der Zinssatz an der Nulllinie gelegen.