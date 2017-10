 US-Notenbank: Trump gibt Kandidaten für Fed-Spitze bald bekannt

Donald Trump Trumps Kandidat muss vom Senat bestätigt werden. Dort haben seine Republikaner eine knappe Mehrheit. (Foto: AP)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will in den kommenden Tagen seinen Kandidaten für die Leitung der US-Notenbank bestimmen. Dies gab am Mittwoch Präsidialamtsprecherin Sarah Sanders bekannt und bestätigte damit frühere Angaben eines Insiders. Dieser hatte weiter erklärt, in der engeren Auswahl stünden fünf Personen: Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn, der frühere Fed-Direktor Kevin Warsh, Fed-Direktor Jerome Powell, der Wirtschaftsprofessor John Taylor und die derzeitige Fed-Chefin Janet Yellen. Mit ihr soll sich Trump am Donnerstag treffen. Ihre Amtszeit endet am 1. Februar 2018.

Powell hat nach Einschätzung von Volkswirten die besten Chancen. Knapp mehr als die Hälfte von 40 befragten Ökonomen gehen davon aus, dass er von Trump zum Nachfolger Yellens ernannt wird, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ergab. Auf Rang zwei liegt Warsh, auf den 13 Experten tippen. Lediglich vier Befragte rechnen damit, dass Yellen für eine weitere Amtszeit auf dem Chefsessel bleiben wird. Trumps Kandidat muss vom Senat bestätigt werden. Dort haben seine Republikaner eine knappe Mehrheit.