Verbraucherpreise Deutsche Inflationsrate steigt im März auf 1,7 Prozent

Ökonomen gehen davon aus, dass die Teuerung im März auf 1,7 steigt – und bis zum Jahresende erwarten sie einen weiteren Anstieg.

Großer Preistreiber im März sind wohl Pauschalreisen. (Foto: dpa) Teuerungsrate

WiesbadenBei der Inflation in Deutschland zeichnet sich für März ein leichter Anstieg ab. Die Verbraucherpreise dürften vor allem wegen teurerer Nahrungsmittel und höherer Kosten für Pauschalreisen zugelegt haben, wie aus Daten mehrerer Bundesländer vom Donnerstag hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Jahresteuerung auf 1,7 von 1,4 Prozent im Februar klettert. Das wäre der höchste Stand seit Dezember. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Daten am frühen Nachmittag.

Die Analysten von Oxford Economics sprachen von einer positiven Preisentwicklung in Deutschland. „Wir erwarten, dass die Inflation bis Jahresende näher in Richtung zwei Prozent steigt.“ Dies sei auch erfreulich für die Europäische Zentralbank (EZB). Die Währungshüter sehen Werte von knapp unter zwei Prozent als ideal für die Konjunktur in der Euro-Zone.