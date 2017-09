Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Euro-Münzen Im August 2017 lag die Teuerungsrate in der Euro-Zone bei 1,5 Prozent. (Foto: dpa)

BrüsselDie Verbraucherpreise stiegen im September um 1,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im August lag das Plus ebenfalls auf diesem Niveau. Ökonomen hatten eine Inflationsrate von 1,6 Prozent erwartet.

Für Preisauftrieb sorgte einmal mehr Energie: Der Sektor verteuerte sich mit 3,9 Prozent etwa so stark wie im August (4,0 Prozent). Der Preis für unverarbeitete Lebensmittel wie etwa Obst und Gemüse stieg hingegen mit 1,5 Prozent stärker als im August mit damals nur 0,6 Prozent. Die sogenannte Kerninflation, die Energie und Lebensmittel außen vor lässt, fiel ebenfalls schwach aus. Sie lag im September bei 1,1 Prozent, Experten waren hier von 1,2 Prozent ausgegangen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an, die als ideal für die Konjunktur gilt. In Spanien und auch in Belgien wurde die Zwei-Prozent-Marke im August erreicht. Bereits stark erhöhte Raten weisen die baltischen Staaten Litauen (4,6 Prozent), Estland (4,2 Prozent) und Lettland (3,2 Prozent) auf.

In seiner am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen September-Schätzung für Deutschland erwartet das Bundesamt für Statistik eine Inflation von 1,8 Prozent. Dieser Wert war bereits im August erreicht worden. Nahrungsmittel hatten sich in Deutschland erneut als Preistreiber herausgestellt.

Die EZB prüft derzeit angesichts des anhaltenden Aufschwungs in der Euro-Zone die Zukunft ihres vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihen-Kaufprogramms. Die Währungshüter versuchen damit, die Wirtschaft anzuschieben und für mehr Inflation zu sorgen. Angesichts der Konjunkturerholung gehen die meisten Experten davon aus, dass die Notenbank im Oktober ein Abschmelzen des Volumens der monatlichen Käufe ab kommendem Jahr beschließen dürfte.