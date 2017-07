Trotz anziehender Konjunktur keine Zinserhöhung

Best of Mario Draghi 3.11.2011 „Wir werden von niemandem gedrängt. Wir sind unabhängig. Wir bilden uns unsere eigene Meinung. Das ist es.“ (Draghi bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 3.11.2011 in Frankfurt)



26.7.2012 „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein.“ (Draghi am 26.7.2012 in London)

3.4.2014 „Der EZB-Rat ist sich einig, dass die EZB gegebenenfalls auch weitere unkonventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats einsetzen wird, um die Risiken einer zu langen Periode niedriger Inflationsraten in den Griff zu bekommen.“ (Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates am 3.4.2014 in Frankfurt)

26.5.2014 „Wir werden nicht zulassen, dass die Inflation zu lange auf zu niedrigem Niveau bleibt.“ (Draghi am 26.5.2014 bei einer EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra)



5.6.2014 „Das ist ein bedeutendes Maßnahmenpaket. Sind wir schon am Ende? Nein. Wir sind hiermit nicht am Ende, solange wir uns im Rahmen unseres Mandates bewegen.“ (Draghi am 5.6.2014 in Frankfurt nachdem die Notenbank ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum beschlossen hat)



4.9.2014 „Wir mussten etwas tun, das ist unsere Pflicht.“ (Draghi am 4.9.2014 in Frankfurt zum EZB-Beschluss, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe zu kaufen)



22.1.2015 „Ich könnte ein paar Witze dazu erzählen. Aber ich lese einfach noch mal das Eingangsstatement vor. Denn das ist alles, was wir heute sagen können. Und ich vermeide Witze in dieser Sache lieber.“ (Draghi am 22.1.2015 auf die Frage eines Journalisten: „War's das jetzt? War's das - oder können die Leute erwarten, dass die Geldpolitik demnächst noch verschärft wird?“)



3.9.2015 „Wir haben den Willen und die Fähigkeit zu reagieren, falls dies notwendig ist.“ (Draghi am 3.9.2015 zu einer möglichen Ausweitung des Anleihenkaufprogramms)

9.3.2017 „Unsere Geldpolitik war erfolgreich.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Anstieg der Inflation auf zwei Prozent)

9.3.2017 „Es gibt nicht mehr das Gefühl, dass das Risiko einer Deflation drängend ist.“ (Draghi am 9.3.2017 zum Erfolg seiner expansiven Geldpolitik)

Auf dieser Baustelle gibt es Fortschritte, die einen Kurswechsel in der Geldpolitik nahelegen: Aktuell zieht die Konjunktur in Europa deutlich an. Wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte, ist die Stimmung der Wirtschaft der Euro-Zone so gut wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im Juli minimal um 0,1 auf 111,2 Punkte und damit das dritte Mal in Folge. Vor allem die Dienstleister zeigten sich zuversichtlich. Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima fiel auf 1,05 Punkte. Hier hatte es im Juni mit 1,16 Zählern den höchsten Stand seit April 2011 gegeben.

Die Daten untermauern, dass sich die Konjunktur in den 19 Euro-Ländern weiter erholt. Zu Jahresanfang legte die Wirtschaft kräftig um 0,6 Prozent zu. Am kommenden Dienstag werden die Daten für den Zeitraum April bis Juni veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,5 Prozent.

Trotz der guten Konjunktur und des nun zumindest in Deutschland wieder steigenden Inflationsdrucks ist eine rasche Abkehr der EZB von der Nullzinspolitik in der Währungsunion nicht in Sicht.

Noch auf der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag hatte EZB-Chef Mario Draghi alle entsprechenden Hoffnungen gedämpft. Investoren hatten erwartet, dass Draghi zumindest Andeutungen über einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik machen würde. Erst Anfang Juni hatte die Notenbank mitgeteilt, dass die Wachstumsrisiken für den Euroraum „weitgehend ausgeglichen“ worden seien.

Doch der EZB-Chef erfüllte die Hoffnungen der Sparer nicht: „Die Inflation ist noch nicht da, wo sie sein sollte.“ Die Diskussion solle im Herbst geführt werden, sagte Draghi. Zwar werde sich die Preissteigerung seiner Meinung nach mit der Zeit dem gewünschten Ziel von knapp unter zwei Prozent nähern, der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Inflation funktioniere seit der Finanzkrise aber mit einer größeren Zeitverzögerung, so der EZB-Chef.

