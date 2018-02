Verbraucherpreise US-Inflation steigt stärker als erwartet – Aktien unter Druck

Die Aktienmärkte geraten nach einem überraschend starken Inflationsanstieg in den USA unter Druck. Dow und Dax rutschen ins Minus.

WashingtonDie Verbraucherpreise in den USA sind im Januar um 2,1 Prozent gestiegen. Erwartet worden waren lediglich 1,9 Prozent. Die Kerninflation (ohne Öl und Lebensmittel) lag 1,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Das gab die US-Regierung am Mittwoch bekannt.

An den Märkten werden die Werte so interpretiert, dass die US-Notenbank bald mit Zinserhöhungen auf die stärkere Preissteigerung reagieren könnte. Daher geraten Aktien unter Druck und Anleihen sind gefragt – im Umkehrschluss steigen die Renditen für US-Staatspapiere.

Der Dax hat um kurz nach 14.30 Uhr schlagartig sein zwischenzeitliches leichtes Kursplus abgeben und ist fast senkrecht um ein Prozent gefallen. Er notiert um 14.40 Uhr etwa 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vortags.

Auch an den US-Aktienmärkte deuten sich zur Eröffnung fallende Kurse an. Unmittelbar nach der Verkündung sind die Terminkontrakte für die wichtigen Indizes Dow Jones und S&P etwa ein Prozent ins Minus gedrückt worden. Die Renditen von US-Staatsanleihen ziehen als erste Reaktion deutlich an, der Dollar legt gegenüber dem Euro zu.