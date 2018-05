Zentralbank der Notenbanken Weidmann bleibt BIZ-Vorsitzender

Für Jens Weidmann, Chef der Bundesbank, beginnt im November seine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Zentralbank der Notenbanken.

Jens Weidmann

FrankfurtBundesbank-Präsident Jens Weidmann ist für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gewählt worden. Seine zweite Amtszeit beginne am 1. November 2018, teilte die BIZ am Dienstag in Basel mit.

Der Verwaltungsrat kommt mindestens sechs mal im Jahr zusammen. Er legt Strategie und Ausrichtung der BIZ fest, die als Zentralbank der Notenbanken gilt und eine wichtige Denkschmiede für die internationale Geldpolitik ist.

Bei der BIZ sind zudem wichtige Gremien wie der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht angedockt, der die globalen Standards für die Regulierung der Kreditwirtschaft festsetzt.

