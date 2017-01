Bloß nicht per E-Mail anfragen

Am ausführlichsten berieten die Spezialisten der Commerzbank. Sie nahmen sich im persönlichen Gespräch am meisten Zeit für ihre Kunden. Das Institut belegt damit im Test von S.W.I. Finance den ersten Platz, gefolgt von der Deutschen Bank und der Hypovereinsbank. Letztere schnitt bei der Beratung per Telefon am besten ab. Auf dem letzten Platz des Gesamtrankings steht die Postbank: Das Geldhaus konnte die Tester weder mit seiner Beratung vor Ort noch mit der Beratung per Telefon überzeugen. Lediglich bei der Hilfe per E-Mail konnte die Postbank ordentlich abschneiden. Die Ergebnisse der E-Mail-Beratung gingen allerdings nur mit fünf Prozent in die Gesamtnote ein.

Die getesteten Banken können sich insgesamt glücklich schätzen, dass die Experten von S.W.I. Finance der E-Mail-Beratung nur geringes Gewicht beigemessen haben. Diese fiel nämlich durchweg kläglich aus. „Selbst die Beantwortung einfacher, allgemeiner Anfragen war nicht selbstverständlich“, monieren die Tester. Die Banken verwiesen oft auf einen Beratungstermin vor Ort oder fragten nach persönlichen Daten, die für die Beantwortung der Fragen gar nicht wichtig waren. Mehr als 90 Prozent der E-Mail-Anfragen blieben teilweise oder ganz unbeantwortet. Am besten schnitt auf diesem Kanal die Berliner Volksbank ab: Die Tester bescheinigen ihr freundliche und vergleichsweise kompetente Antworten.

Die Beratung vor Ort hatte bei der Untersuchung nicht ohne Grund das größte Gewicht. Der Löwenanteil der Deutschen geht mit Finanzierungsfragen nach wie vor am liebsten zum Bankberater, vor allem, wenn es sich um langfristige Finanzierungen handelt. Für eine persönliche Beratung würden fast zwei Drittel der Deutschen sogar auf günstigere Zinsen von Direktanbietern ohne Filialnetz verzichten, erfuhren die Experten von S.W.I. Finance. Umso wichtiger ist es, dass die Beratung den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht wird.