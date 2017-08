Modellhaus Damit der Traum vom Eigenheim wahr wird, sollten sich Kreditnehmer gut informieren. (Foto: dpa)

FrankfurtFür die meisten Verbraucher ist es das größte Finanzgeschäft ihres Lebens: die Finanzierung einer eigenen Immobilie. Trotz der großen Bedeutung kennen sich viele aber kaum damit aus. Sogar Verbraucher, die schon mal einen Kredit aufgenommen haben, können mit zentralen Fachbegriffen nichts anfangen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktwächter-Teams Finanzen der Verbraucherzentrale Bremen, in der das Wissen über den sogenannten Effektivzins abgefragt wurde. Diesen Begriff sollte jeder angehende Kreditnehmer kennen – und noch einige Vokabeln und typische Fallstricke mehr.

Laut neuesten Zahlen von Eurostat wohnten im Jahr 2015 rund 52 Prozent der Deutschen im eigenen Haus oder in einer Eigentumswohnung. Wer die Immobilie nicht durch eine Erbschaft erlangt und auch kein überdurchschnittliches Einkommen hat, muss für den Erwerb meist ein Darlehen aufnehmen. Auf der Suche nach einem passenden Angebot können Kreditrechner helfen, so wie auch der Baugeld-Vergleich auf Handelsblatt.com. Dort können sich Interessierte darüber informieren, welche Angebote es je nach Kreditsumme, Tilgungsrate und Laufzeit am Markt gibt. Eine echte Hilfe ist ein solcher Überblick aber erst, wenn man versteht, welche Bedeutung die einzelnen Variablen haben.

Der wichtigste Vergleichswert ist tatsächlich der Effektivzins. Dieser ist höher als der sogenannte Sollzins, da er auch die Kreditnebenkosten wie Versicherungen oder die Kosten für die Eintragung einer Grundschuld beinhaltet. „Der Effektivzins ist damit der entscheidende Wert, um verschiedene Kreditangebote miteinander zu vergleichen“, erklärt Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen. In der Umfrage der Verbraucherschützer hatten 64 Prozent der Befragten schon mal etwas vom Effektivzins gehört, doch gerade mal jeder Fünfte konnte den Begriff korrekt erklären.

Verwirrung gibt es häufig auch beim Zusammenhang zwischen Tilgung und Laufzeit. Hartmut Schwarz kennt das aus der Beratungspraxis: „Viele angehende Kreditnehmer lassen sich von niedrigen Tilgungsraten locken, dann sieht es so aus als könne man die Immobilie locker nebenbei finanzieren.“ Die Kehrseite von niedrigen Tilgungsraten ist jedoch eine lange Laufzeit: Wer monatlich nur wenig zurückzahlt, muss den Kredit umso länger abstottern.

Das mag jungen Kreditnehmern zunächst noch nicht schlimm erscheinen. Eng kann es finanziell aber werden, wenn man den Kredit auch nach Renteneintritt noch weiter abbezahlen muss. „Die Kreditlaufzeit und der Tilgungssatz sollten möglichst so gewählt werden, dass der Kredit mindestens zehn Jahre vor Renteneintritt abbezahlt ist“, empfiehlt Schwarz. Auf diese Weise hätten Verbraucher im Anschluss noch genug Zeit, zusätzliches Geld für die Altersvorsorge anzusparen.

Wichtig in Bezug auf die Tilgung ist auch: Mit jeder gezahlten Rate steigt der Tilgungssatz. Denn der verbleibende Kreditbetrag wird jeden Monat kleiner. Die Tilgung in der monatlichen Rate nimmt also einen immer größer werdenden Anteil ein. Ein Beispiel: Wer bei 200.000 Euro Kreditsumme mit drei Prozent Tilgung und zwei Prozent Zins beginnt, hat in der ersten Rate eine Tilgung von 500 Euro. Nach fünf Jahren steigt dieser Anteil bereits auf 550,70 Euro. „Diese Erkenntnis ist besonders für solche Verbraucher wichtig, die sich nach Ablauf eines ersten Darlehens um eine Anschlussfinanzierung bemühen“, erklärt Schwarz. In diesem Fall sollte der Tilgungssatz deutlich höher sein als zu Beginn der Kreditaufnahme, denn nun ist ja die Kreditsumme kleiner.