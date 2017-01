 Berliner Immobilienkonzern: TLG sammelt 116 Millionen Euro ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Immobilienkonzern TLG Der Wert des TLG-Portfolios lag zum Jahresende bei 2,24 Milliarden Euro. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Berliner Immobilienkonzern TLG hat sich bei Anlegern 116 Millionen Euro für weitere Zukäufe im Osten und im Westen Deutschlands besorgt. „Nach Akquisitionen in Ostdeutschland und dem Markteintritt in Westdeutschland wird das neue Eigenkapital es uns ermöglichen, unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben und eine gesamtdeutsche Plattform aufzubauen“, sagte Vorstand Peter Finkbeiner am Dienstag. Die Investmentbanken JPMorgan und UBS brachten die 6,7 Millionen neuen Papiere binnen weniger Stunden bei Investoren unter. Die TLG musste bei der Platzierung einen geringen Abschlag von 3,5 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Montag hinnehmen.

Die TLG-Aktie verkraftete die Kapitalerhöhung um zehn Prozent gut. Die im Kleinwerteindex SDax notierten Papiere gaben nur um 1,6 Prozent auf 17,55 Euro nach und lagen damit über dem Preis für die neuen Aktien von 17,20 Euro. Die TLG hatte im abgelaufenen Jahr ihre Prognosen mit einem Ergebnis aus dem Vermietgeschäft (FFO) von 77 Millionen Euro übertroffen. Der Wert des TLG-Portfolios lag zum Jahresende bei 2,24 (Ende 2015: 1,77) Milliarden Euro.