Plötzlich ist der vermeintliche Retter nicht mehr erreichbar

Nach zwei Arbeitsunfällen musste er sich pensionieren lassen. Das Geld wurde knapper. Dann starb seine Frau Anfang 2009 überraschend an Eierstockkrebs. Murray schränkte sich immer weiter ein, rationierte seine Lebensmittel, ließ das Licht aus, um Strom zu sparen. Doch die Ersparnisse wurden immer weniger. Er geriet in Zahlungsverzug. Dann kam die Androhung der Zwangsvollstreckung. Murray engagierte einen Anwalt und zahlte ihm 5000 Dollar, um eine Umschuldung der Hypothek zu erreichen. Dann kam im Januar 2014 jener verhängnisvolle Anruf.

Der Mann habe ihm die Rettung versprochen, ohne zusätzliche Kosten. Wegen seiner schlechten Kreditwürdigkeit müsse Murray das Haus allerdings für 90 Tage seiner Firma überschreiben, damit die Umschuldung vollzogen werden könne, hieß es.

Murray unterschrieb einen Stapel von Dokumenten. Erleichtert verließ er das Büro. Doch wenige Tage später rief ihn der Mann an und sagte ihm, dass die Umschuldung nicht genehmigt worden sei. Er bitte um etwas Geduld.

Murray wurde zunehmend besorgter und misstrauischer. Plötzlich war sein vermeintlicher Retter nicht mehr erreichbar. Dann traf er einen Mann auf seinem Grundstück, der Fotos machte und behauptete, dass ihm jetzt das Haus gehöre. Kurz darauf hing die Ankündigung der Zwangsräumung an seiner Tür. Da sei ihm endgültig klar gewesen: „Man hat mir mein Haus gestohlen.“

Murray fand Unterstützung von Anwälten eines Rechtshilfedienstes für ältere Menschen in Queens. Diese durchkämmten die Masse von Dokumenten, die nach Einschätzung der Juristen die Transaktion legal erscheinen lassen sollten. Murray glaubte zwar, er würde eine Umschuldung unterschreiben, doch war es eigentlich ein Verkaufsvertrag. Bislang ist das Verfahren noch nicht entschieden. Doch Murray durfte immerhin zunächst in dem Haus bleiben - obwohl es ihm auf dem Papier nicht mehr gehört.

Die Anwälte von Murrays vermeintlichem Helfer behaupteten laut Gerichtsakten zunächst, der 67-Jährige habe „einfach einen Plan ausgeheckt, um mietfrei zu wohnen“. Doch dann bekannte sich der Mann der Verschwörung zu einer Straftat schuldig. Das Urteil in dem Fall, in dem sechs weitere Menschen angeklagt sind, steht noch aus. Zwei von ihnen sind ebenfalls geständig. Eigentlich sei ihr Mandant „ein netter Kerl, der da in etwas hineingeraten“ sei, „vom übereifrigen Verkaufen in ein kriminelles Umfeld“, erklärt einer der Anwälte heute.

Murrays Anwälte kämpfen unterdessen dafür, dass er wieder offiziell Besitzer des Hauses wird. Der Geschädigte selbst sagt, ihm sei mittlerweile klar, warum er ins Visier der Kriminellen geraten sei. „Sie haben gemerkt, dass ich verzweifelt war und Hilfe brauchte“, sagt Murray. Zuversichtlich zeigt er sich trotzdem - er glaubt daran, dass die Gerechtigkeit in dem Fall noch kommt.