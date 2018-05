Büroturm CapitaLand kauft Frankfurter „Galileo“ für 356 Millionen Euro

Der Immobilien-Investor kauft den 38-stöckigen Wolkenkratzer am Rande des Bankenviertels. Bislang wird das Gebäude als Commerzbank-Zentrale genutzt.

Das Gebäude gehört künftig Investoren aus Singapur. (Foto: dpa) Commerzbank-Zentrale

MünchenDer Frankfurter Büroturm „Gallileo“ gehört künftig Investoren aus Singapur. Der Immobilien-Investor CapitaLand zahlt 356 Millionen Euro für den 38-stöckigen Wolkenkratzer am Rande des Bankenviertels, wie der neue Eigentümer am Donnerstag mitteilte. Großaktionär von CapitaLand ist der Staatsfonds des asiatischen Stadtstaates, Temasek. Der „Gallileo“ mit 34.000 Quadratmetern Bürofläche ist an die Commerzbank vermietet, die ihn als Teil ihrer Konzernzentrale nutzt. Die Bank hatte das 136 Meter hohe Gebäude vor fünf Jahren für 250 Millionen Euro an den Büroimmobilien-Konzern IVG verkauft, der dafür mehrere südkoreanische Investoren in einem Konsortium angeworben hatte.

Die IVG-Fondstochter Triuva war Ende vergangenen Jahres an Patrizia Immobilien verkauft worden. Patrizia-Investmentmanager Manuel DeVigili sprach davon, mit dem Verkauf sei für die Investoren „eine deutliche Wertsteigerung erzielt“ worden. Der bevorstehende Brexit, der zahlreiche Banken in die Main-Metropole treibt, macht sich in steigenden Immobilien-Preisen bemerkbar. Der Mietvertrag mit der Commerzbank läuft noch bis 2029, das Geldhaus kann allerdings 2024 vorzeitig kündigen.

Aus steuerlichen Gründen gehen 94,9 Prozent am Gallileo an CapitaLand Commercial Trust (CCT), die restlichen 5,1 Prozent an die CapitaLand Ltd. An beiden ist Temasek maßgeblich beteiligt. Um die Übernahme zu refinanzieren, startete CCT noch am Donnerstag eine rund 136 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung. CapitaLand gehört in Frankfurt bereits das Main Airport Center (MAC) am Flughafen.

