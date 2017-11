Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft“

Soweit die Theorie: In der Praxis heizen sich die Kuben aber vor allem im Sommer stark auf, wie Kemmler bemängelt. Neben einer Ventilation gibt es Schläuche in Decken und Böden, durch die je nach Jahreszeit kaltes oder warmes Wasser gepumpt wird. Das kann aber manchmal dauern, wie Elisa Stamm einräumt, die das Projekt für die TU Darmstadt wissenschaftlich betreut. „Es kann nicht von Anfang perfekt sein.“

Derzeit wird mit viel High-Tech-Apparaturen die Energiequalität des Baus erforscht. Das soziale Zusammenleben der Bewohner – derzeit sind es sieben Frauen und vier Männer – analysiert ein Wissenschaftler. Dort stehen sich derzeit zwei Fronten gegenüber, wie Kemmler sagt. Einmal politisch und auch sonst, also wenn es ums Putzen und andere Dinge des täglichen Leben geht.

Im Cubity ist die Toleranzschwelle – wie in jeder WG – sehr unterschiedlich. „Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft“, witzelt Kemmler über die zusammengewürfelte Mannschaft im Heim. Es existieren kleinere Freundeskreise, ein Gemeinschaftsleben in der großen Gruppe gibt es aber selten. Daher hat man sich Regeln gesetzt.

So darf nach elf Uhr abends nicht mehr gekocht und auch die lärmende Waschmaschine nicht mehr angeworfen werden. Denn die einzelnen Wohnkuben sind sehr hellhörig. Da das Projekt aber „total auf Gemeinschaft angelegt“ ist, wie Projektbetreuerin Stamm sagt, tut sich zwangsläufig ein Problem auf. Die erste Bewohnergeneration hatte auch keinen Einfluss darauf, wer der Gemeinschaft angehört.

Über die Belegung hat das Studentenwerk nach dem chronologischen Eingang der Online-Bewerbungen entschieden. Das soll sich künftig ändern. Nachdem eine Studentin in eine andere Stadt weggezogen ist, haben die Cubity-Bewohner erstmals selbst die neuen Bewerber interviewt und dann entschieden. Was auch nicht einfach war, da die Abstimmung entlang der beiden Fronten zuerst ein Patt erbracht hat. Auf zunächst drei Jahre ist Cubity angelegt.

Es steht mitten in einem Viertel mit Wohnungen aus den 1950er Jahren in Frankfurt-Niederrad. Die Nassauische Heimstätte, die das Viertel gerade zu einem Vorzeigeobjekt im sozialen Wohnungsbau mit Car-Sharing und Hilfen für ältere Mieter umbaut, hat den Studenten den Platz zur Verfügung gestellt. Das landeseigene Wohnungsbauunternehmen hat auch die Hoffnung, dass sich im Viertel Jung und Alt aus unterschiedlichen Milieus begegnen. Doch das scheint Zeit zu brauchen, wie man hört.

Das gilt auch fürs soziale Leben im Cubity: Bisher hat aber keiner der Bewohner seinen Würfel aus Protest verlassen. Auch Kemmler, der aus seiner kritischen Haltung kein Hehl macht, will seinen Platz nicht räumen. „250 Euro Miete sind unschlagbar“, sagt der Jurastudent. Als er im vergangenen Jahr in Frankfurt über das Studentenwerk eine Bude in einem „normalen“ Heim suchte, war er auf Platz 800.