Die acht Kernforderungen der Lobbyisten

Die Auftraggeber des Gutachtens haben darauf eine Antwort. Die heißt schlicht: Mehr Subventionen für Häuslebauer. Pestel empfiehlt, die Wohneigentumsbildung dezentral zu fördern, etwa durch Grundstücksprogramme der Städte und Gemeinden und rät, speziell in Großstädten die Privatisierung von Mietwohnungen öffentlich zu fördern.

Acht „Kernforderungen“ formuliert das Pestel-Institut an die Politik. Sie dürften ganz im Sinne des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB), der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM), des Immobilienverbands IVD und des Verbands Privater Bauherren (VPB) sein, die die Studie gemeinsam bei dem Hannoveraner Institut in Auftrag gaben. Gefordert werden erstens: die Ausweitung des Wohnungsbauförderungsprogramms der staatlichen Förderbank KfW; zweitens: die Förderung der Wohneigentumsbildung als Instrument der Altersvorsorge; drittens: die Absenkung der Grunderwerbsteuer auf einheitliche 3,5 Prozent plus Erlass dieser Steuer beim Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums; viertens: eine Korrektur der Kreditwürdigkeitsprüfung im Rahmen der bereits gültigen Wohnimmobilienkreditrichtlinie; fünftens: mehr Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, so dass die „Speckgürtel“ besser an die Metropolen angebunden werden; sechstens: verstärkte Bauland-Offensiven der Kommunen für selbstgenutztes Wohneigentum; siebtens: die Förderung sogenannter Mieterprivatisierung; achtens: die Schaffung eines eigenen Städtebau- und Wohnungsministeriums. Zurzeit wird das Bauministerium gemeinsam mit dem Umweltministerium von Ministerin Barbara Hendricks (SPD) geführt.

Würde die Politik diese Empfehlungen beherzigen, könnten auch Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen Wohneigentum bilden, sind die Studienautoren überzeugt. Erleichtert würde der Hauskauf für sogenannte Schwellenhaushalte zudem, wenn sie mit ihrer Bank Festzinsdarlehen über 25 bis 30 Jahre Laufzeit vereinbaren könnten. Bei ihnen bleiben die monatliche Zins- und Tilgungsleistungen über einen sehr langen Zeitraum gleich. Daher ist die finanzielle Belastbarkeit gut kalkulierbar. Lange Laufzeiten mindern also die Gefahr, dass sich Eigentümer die monatlichen Zins- und Tilgungsraten nicht mehr leisten können, sobald die erste, beim Kauf vereinbarte Zinsbindungsfrist abgelaufen ist und die Zinsen inzwischen deutlich gestiegen sind.

Doch eine Laufzeit von 25 bis 30 Jahren ist ungewöhnlich lang. Zwar vereinbaren Haus- und Wohnungskäufer schon seit einigen Jahren immer längere Zinsbindungen mit ihrer Bank. Das lässt sich daran erkennen, dass sich die durchschnittliche Zinsbindungsfrist seit Beginn der Niedrigzinsphase von zehn in Richtung 15 Jahre verlängert hat. Darlehen mit mehr als 20 Jahren Festzins allerdings suchen Kunden in den offiziellen Angebotstableaus der Baufinanzierer so gut wie vergeblich.

Zudem haben lange Zinsbindungsfristen ihren Preis: Je länger die Laufzeit eines Kredits, desto höher der Zins. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auch die monatliche Belastung steigt, wenn lange Kreditlaufzeiten vereinbart werden. Ausgerechnet einkommensschwache Haushalte können genau dies nicht gebrauchen. Einziger Ausweg: Zinssubventionen durch die KfW. Nach den Vorstellungen des Pestel-Instituts soll die Frankfurter Bank zudem jungen Familien und Haushalten mit wenig Einkommen höhere Kredite gewähren als aktuell und ihnen auch beim Eigenkapital mit Zuschüssen unter die Arme greifen.