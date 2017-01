Wem nützen Subventionen für Wohnungskäufer?

Solche Forderungen nach Subventionen für den Wohneigentumserwerb sind ein alter Hut und wurden in der Vergangenheit auch vielfach erhört.

Subventioniert wurde bereits ab 1949 über den Paragraphen 7b Einkommensteuergesetz (EkStG), der 1987 durch den Paragraphen 10e EKStG abgelöst wurde. Wer ein Eigenheim baute konnte die Baukosten abschreiben und so seine Steuerschuld vermindern. 1982 wurde das Baukindergeld eingeführt. Auf den 1996 abgeschafften „10e“ folgte zeitgleich die Eigenheimzulage, die 2003 abgeschafft werden sollte, sich aber nach Protesten von Lobbyisten noch bis Ende 2005 hielt. Mit der Zulage verschwand auch das Baukindergeld.

Wirtschaftswissenschaftler hatten schon zuvor kritisiert, nicht die Haushalte, sondern die Bauwirtschaft werde gefördert, weil sie die Subventionen in ihre Preise einkalkuliere, also Häuser und Wohnungen teurer verkaufe, als es ihr ohne Förderung möglich wäre.

Unabhängig von den vom Pestel-Institut formulierten Forderungen denkt Bau- und Umweltministerin Hendricks bereits über Fördermaßnahmen nach, darunter auch wieder das Baukindergeld, das in Form eines Zuschusses als Eigenkapitalersatz gewährt werden soll. Der Mietrechtsexperte der CDU, Jan-Marco Luczak, will die Baunebenkosten senken, indem ein Grundfreibetrag bei der von den Ländern erhobenen Grunderwerbsteuer von 100.000 Euro eingeführt wird, der für jedes Kind um 50.000 Euro erhöht wird. Dass die Länder sich die Einnahmen aus der bis zu 6,5 Prozent hohen Grunderwerbsteuer so einfach beschneiden lassen, ist nicht anzunehmen.

CSU-Mann und Bayerns Finanzminister Markus Söder will jede kindergeldberechtige Familie zehn Jahre lang mit 1.200 Euro Baukindergeld beglücken. Dass sich die Parteien über die Fördermaßnahmen noch vor der Bundestagswahl am 24. September einigen werden, ist unwahrscheinlich. Was auch immer davor oder danach an Subventionen beschlossen wird – die Kritik von Ökonomen wie Reiner Braun, Vorstand des Immobilienmarktforschungsinstituts Empirica, wird die gleiche sein wie zu Zeiten der Eigenheimzulage: Die Subventionen werden die Baupreise hochtreiben.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat vor allem Erwerbsnebenkosten im Blick. „Die sind zu hoch und stellen eine wesentliche Hürde für die Wohneigentumsbildung dar“, stellt das IW klar. Wenn bei den Erwerbsnebenkosten angesetzt werden sollte, könnte dies auch bei den Maklergebühren geschehen. So plädiert etwa das IW für die Einführung des Bestellerprinzips auch beim Verkauf von Häusern und Wohnungen. Bei der Mietwohnungsvermittlung gilt dies bereits.

Das IW weist auf gute Erfahrungen mit dem Bestellerprinzip in Österreich und den Niederlanden hin. In der Alpenrepublik sei die Provisionshöhe auf drei Prozent gedeckelt. In den Niederlanden seien Preisabsprachen verboten. Der Preis- und Leistungswettbewerb habe dazu geführt, dass die Maklerkosten bei zwei Prozent lägen und es außerdem Festpreismodelle gebe. In Deutschland betragen die Maklergebühren in der Regel 7,14 Prozent inklusive Mehrwertsteuer. In vielen Ländern teilen sich Käufer und Verkäufer die Gebühr. In Berlin und Hessen müssen nach Beobachtung des IW aber typischerweise die Käufer die Maklercourtage allein tragen.