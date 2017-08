 Deutsche Euroshop: Shopping-Center treiben Gewinn von Immobilien-Investor an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Shopping Center Auch in Wetzlar besitzt der Immobilien-Investor Deutsche Euroshop ein Einkaufszentrum. (Foto: PR)

HamburgDer Immobilien-Investor Deutsche Euroshop hat den Gewinn dank zweier neuer Einkaufszentren gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Halbjahr um gut vier Prozent auf 92,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Das operative Ergebnis (FFO) aus dem Vermietgeschäft legte binnen Jahresfrist sogar um fast 13 Prozent auf 70,9 Millionen Euro zu. Grund für den Anstieg sei neben niedrigeren Zinskosten vor allem der Einstieg beim Saarpark-Center in Neunkirchen an der Saar und die Übernahme des Olympia Center Brünn in Tschechien.

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 3,9 Prozent auf 105,8 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz zwischen 216 und 220 (Vorjahr: 205) Millionen Euro sowie einen Anstieg des operativen Gewinns (FFO) auf 140 bis 143 Millionen Euro von 129,9 Millionen Euro im Vorjahr.