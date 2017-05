Haushalte verschulden sich stärker

Diese Preissteigerungen haben trotz unverändert hoher Beleihungsquote dazu geführt, dass die Verschuldung der Haushalte mit ausstehenden Immobilienkrediten sowohl absolut als auch relativ zum Einkommen gestiegen ist. Zahlen von Marktforschern zeigen, dass die Einkommenszuwächse mit den Anstiegen der Preise für Wohnungen und Eigenheimen nicht Schritt halten. In den meisten Großstädten werden mehr Jahreseinkommen als 2010 benötigt, um Wohneigentum zu erwerben.

Gegenwärtig werden die Mindestanforderungen an das Risikomanagement, kurz MaRisk genannt, überarbeitet. Die MaRisk sollen mit dazu beitragen, dass Banken nicht in Schieflage geraten. Die künftige Fassung wird konkretere Vorgaben zur Werteermittlung von Immobilien enthalten. Die künftigen Mindeststandards werden aktuelle Spielräume bei der Kreditvergabe einengen, kündigte Dombret an.

Ziel der Maßnahmen ist es, eine Krise wie 2008 nach der Lehman-Pleite zu verhindern. Zuvor hatten US-Banken Baudarlehen an Haushalte vergeben, die wenig bis kein Eigenkapital hatten und deren Einkommen nicht ausreichte, um Zins und Tilgung der Kredite zu zahlen. Gleichzeitig stiegen die Immobilienpreise. In den USA platzte daraufhin die Immobilienblase wie wenig später in Spanien und Irland.

Während dort mit der Immobilienblase auch die Kredite an private Hauskäufer platzten, mussten deutsche und britische Banken in erster Linie Kredite an Finanzinvestoren abschreiben, die vor allem in Deutschland mit dem Kauf von Wohnungs- und Gewerbeimmobilienportfolios die Preise auf dem Immobilienmarkt in schwindelnde Höhen getrieben hatten. In der Folge mussten Immobilienfinanzierer wie die Eurohypo abgewickelt werden.