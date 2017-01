Mieten und Preise stoßen in den Metropolen an die Decke

Die unterschiedliche Mietentwicklung – bei den Preissteigerungsraten liegen die Städte in etwa gleich auf – bestätigt die Beobachtung vieler Makler, dass in den deutschen Metropolen die Mietobergrenzen, insbesondere in den gehoben Lagen erreicht sind. Und mit Preissteigerungsraten um die zehn Prozent wie etwa in Frankfurt hat keine Stadt eine Chance, unter die zehn Städte mit den höchsten Steigerungsraten zu kommen.

Die führt Kempten mit rund 44 Prozent auf 2.120 Euro pro Quadratmeter an, und selbst in Braunschweig auf Platz zehn sind die Quadratmeterpreise in Wohn- und Geschäftshäusern noch um gut 20 Prozent gestiegen auf 1.472 Euro pro Quadratmeter. Das Signal für Anleger fasst Expertin Brammer so zusammen: „In den teuren Lagen in den A-Städten sind die Preisobergrenzen erreicht.“

Solche Durchschnittswerte auf Angebotsbasis über unterschiedliche Bauqualitäten, Alter und Lagen hinweg haben allerdings eine große Tücke. Werden in einer Stadt gerade große Neubaugebiete vermarktet, nimmt der Anteil der Neubauten an den gesamten Transaktionen zu. Das treibt die Preise, weil Neubauten teurer als Bestandsobjekte sind.

Von den E&V-Daten lässt sich auch nur bedingt auf die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen schließen. Auf diesem Markt konkurrieren Selbstnutzer und Kapitalanleger. Wer Wohn- und Geschäftshäuser kauft, kauft quasi mit einem Großabnehmer-Rabatt. Denn diese auch Zinshäuser genannten Mehrfamilienhäuser haben typischerweise vier bis zehn Wohnungsmieter und häufig noch Ladenlokale im Parterre.

Ein Vergleich der E&V-Zahlen mit Daten des Immobilienmarktforschungsinstituts Empirica zu den Preisen von Eigentumswohnungen, die ebenfalls auf Angebotsmieten und -preisen basieren, zeigt dies. Die Berliner ermittelten für Eigentumswohnungen aller Baujahre im vierten Quartal 2016 einen Quadratmeterpreis von 6.072 Euro, für Neubauten einen um 1.000 Euro höheren Preis. Die Monatsmieten pro Quadratmeter variieren zwischen 14,50 Euro für alle Baujahre und 16,40 für Neubauten.

Wo die Mieten und Kaufpreise am stärksten steigen

Dass Preise andernorts noch stärker steigen, wird Menschen, die in den sieben Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart leben wollen kaum trösten, stellt doch Empirica fest: „Der Preisanstieg auf dem Markt für Eigentumswohnungen setzt sich in den Top-Sieben-Städten ungemindert fort.“

Die Deutsche Bank, die in ihrer Analyse die Immobilienmärkte Köln und Stuttgart auslässt, aber den Markt für Einfamilienhäuser berücksichtigt, schreibt: „Für alle hier analysierten Metropolen wie für den deutschen Häuser- und Wohnungsmarkt insgesamt erwarten wir in den kommenden Jahren weitere Preissteigerungen.“ Alle Bedingungen, wie Zinswende, massiver Neubau und nachlassende oder rückläufige Einwanderung seien aktuell noch nicht erfüllt, begründet das Institut, warum das Ende der Hochphase im gegenwärtigen Zyklus erst in ein paar Jahren erreicht werde.