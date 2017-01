Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schere zwischen Miet- und Kaufpreisen öffnet sich weiter

An einem anderen Phänomen ändert das allerdings nichts: Die Schere zwischen der Entwicklung von Mieten und Preisen geht weiter auseinander. Weil die Preise schneller steigen als die Mieten sinken die Mietrenditen immer weiter. Ein Ende dieser Entwicklung vermag Brammer nicht zu prognostizieren. Vielmehr herrschen Zweifel, ob sich die Schere jemals wieder ganz schließt. Empirica verdeutlicht das Problem anhand einer anderen Kennziffer: Gemessen an der Mietentwicklung liege das Rückschlagpotenzial in den sieben Metropolen inzwischen bei 27 Prozent.

Anders ausgedrückt: Um die Schere zu schließen, müssten die Preise um 27 Prozent sinken. Doch kurzfristig könnte die Schere sogar noch weiter aufgehen, nämlich dann, wenn die Zinsen steigen. Empirica begründet diese Annahme damit, dass Anleger bei steigenden Zinsen noch schnell Immobilien kaufen wollen, bevor die Zinsen noch höher klettern als zum Kaufzeitpunkt. Ein solches Verhalten würde die Preise zusätzlich treiben. Doch mittelfristig müssen die Preise bei normalen Zinsen nachgeben, meint Empirica. Der Grund: Alternative Anlagen werden attraktiver.

Für München und Hamburg nennt E&V Kaufpreisfaktoren von 29,5 beziehungsweise 27. Das bedeutet, dass Hamburg auf drei Prozent Mietrendite zusteuert und Hamburg unter vier Prozent liegt. Für Eigentumswohnungen gilt, dass die Renditen nochmals niedriger sind. Die Frage, ob sich das noch lohne, beantwortet Brammer so: „Für viele Anleger steht inzwischen Kapitalsicherung statt Rendite im Vordergrund.“