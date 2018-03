Europäische Finanzbranche Der Brexit treibt Luxemburger Immobilienpreise – sogar im Rotlichtbezirk

Seite 2 von 2: „Es ist nicht gefährlich, man muss nur vorsichtig sein“

Der Aufwärtstrend in Luxemburg steht im Gegensatz zu London, das durch den Brexit einen Rückgang bei den extrem hohen Mieten und Immobilienpreisen erlebt.

Die Immobilienpreise im Großherzogtum stiegen im letzten Quartal 2017 um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus im Februar veröffentlichten Zahlen des luxemburgischen Statistikamtes hervorgeht. Der Durchschnittspreis für ein Haus liegt bei knapp 650.000 Euro. Für ein Haus in der Mitte des Landes müssen etwa eine Million Euro berappt werden – etwa doppelt so viel wie ein Haus im Norden kostet.

Der Trend treibt immer mehr Menschen aus der Stadt, auch über die Grenze in das nahe Frankreich und Deutschland hinein, wo immer noch billigere und geräumigere Wohnungen zur Verfügung stehen. Der Preis dafür ist ein alptraumhaftes Pendlerdasein.

Der Turm der Stadtsparkasse in Luxemburg. (Foto: dpa - picture alliance) Stadt Luxemburg

Während das luxemburgische Wohnungsbauministerium von einer Immobilienkrise nichts wissen will, erkennt es den wachsenden Preisdruck aufgrund der attraktiven Position des Landes als Finanzdienstleistungszentrum doch an. Laut Jean-Paul Marc, erster Regierungsberater des Wohnungsministeriums, wächst die Nettozahl der Menschen, die nach Luxemburg ziehen, jährlich um 13.000.

„Das entspricht ungefähr 6.000 neuen Wohnungen, die wir pro Jahr benötigen, und wir sind im Begriff, das aufzuholen“, sagt Marc.

Luxemburg hat langfristige Pläne für seine Innenstadt – wo die größten Herausforderungen im Wohnungsbereich gesehen werden – um das Leben angenehmer zu machen. Das Bahnhofsgebiet wird als Teil dieses Sanierungsplans genannt, mit Zonen, in denen „dringender Handlungsbedarf“ bestehe.

Andere Orte etwas außerhalb der Innenstadt sind ebenfalls teurer geworden, zumal neue Schulen errichtet wurden und es dort die Möglichkeit gibt, ein Haus mit einem kleinen Garten zu bekommen. Ein Haus mit vier Schlafzimmern wird typischerweise für 1,3 Millionen Euro angeboten, verglichen mit einem Durchschnitt von 1,2 Millionen Euro in der Innenstadt, wie das Luxemburger Institut für sozioökonomische Forschung ermittelt hat.

Solche Gegenden „sind sehr gefragt, weil sie alles bieten, wonach eine Familie sucht: Geschäfte in der Nähe, qualitativ hochwertige Schulen, gute Verkehrsanbindungen und die Nähe zum Arbeitsplatz“, sagt Elodie Gesquiere-Rouyer, Kundenbetreuerin bei JLL.

In der Innenstadt hat die örtliche Polizei ein paar beruhigende Worte parat für mögliche neue Bewohner der Rue de Strasbourg – einer Straße, die trotz einer großen Auswahl an Schnellimbissen und Bars immer noch ein Magnet für Drogenabhängige und Männer ist, die auf der Suche nach Prostituierten sind. Es könnte sich mit der Zeit ändern, sagt Marc Schroeder, stellvertretender Gruppenleiter der etwa 30 Polizisten in der Gegend.

„Es ist nicht so, dass es gefährlich ist, man muss nur vorsichtig sein“, sagt Schröder. „Aber es stimmt, dass sich hier merkwürdige Leute herumtreiben.“