Worum es bei den Klagen ging

Bei den betroffenen Kunden, die nun ihre Klage zurückzogen, handelt es sich laut Mitteilung des BGH um Verträge mit einer Bausparsumme von 50.000 D-Mark (25.565 Euro) und 150.000 D-Mark (76.694 Euro), die 1998 und 1999 abgeschlossen wurden. Zum Zeitpunkt der Kündigungen hatten die beiden Kunden noch Anspruch auf rund 1.573 beziehungsweise 10.836 Euro als Bauspardarlehen. Die Ansprüche auf Boni hätten jedoch 4.765 und 23.991 Euro betragen und damit höher gelegen als die Bausparsumme, erklärte die Bausparkasse.

Eine höchstrichterliche Rechtsprechung vom BGH, ob eine Kündigung in diesen Fällen rechtens ist, wird es vorerst nicht geben. Die Urteile des OLG Celle (Aktenzeichen: XI ZR 537/16 und XI ZR 540/16) im Sinne der Verbraucher haben weiter Bestand. „Es liegt auf der Hand, dass keine Bausparkasse ein Interesse an einem negativen BGH-Urteil hat, dann würde die Verärgerung der Kunden nur erneut hochkochen. Das käme den Bausparkassen, die seit Februar Rückenwind vom BGH fühlen, so gar nicht gelegen“, sagt Nauhauser. Der Verbraucherschützer rät allen übrigen Kunden der BHW mit ähnlichem Sachverhalt, sich erneut an die Bausparkasse zu wenden.

Die BHW selbst fürchtet sich jedoch nicht vor größeren Unwägbarkeiten. Es handele sich bei den Betroffenen um „spezielle Einzelfälle“, erklärt ein Sprecher.

Bereits im Februar hat es hingegen eine richtungsweisende Rechtsprechung des BGH zu gekündigten Bausparverträgen gegeben. Damals entschieden die Karlsruher Richter, dass Bausparverträge in der Regel zehn Jahre nach Zuteilungsreife kündbar seien. Zuteilungsreif heißt, dass der Kunde Anspruch auf ein Bauspardarlehen hat. Dazu muss der Kunde eine Mindestansparsumme – typischerweise 40 bis 50 Prozent der Bausparsumme – und eine von der Bausparkasse bestimmte Bewertungsziffer erreicht haben. Ob Boni auf diese Summe angerechnet werden könnten, wurde in dem Urteil nicht geklärt.