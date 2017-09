 Immobilien-Finanzierung: Kunden zahlen bei Kombidarlehen oft drauf

Drohnenaufnahme eines Einfamilienhauses (Foto: Imago)

DüsseldorfDonnerstagmorgen: Die Verkaufsliste des Immobilienvermittlungsportals Immobilienscout24 listet 166 Häuser in Frankfurt auf, die 2010 oder früher gebaut wurden. Die Häuser werden kaum alle schuldenfrei sein. Und die Erfahrung lehrt, dass Verkaufszeitpunkt und Ende der Zinsbindung für die Baudarlehen häufig auseinanderfallen.

Wie viele Verkäufer laufende Kredite mit längerer Zinsbindungsfrist kündigen und dafür dem Kreditgeber eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen müssen, wenn sie einen neuen Besitzer gefunden haben, wissen wir nicht. Genau so wenig wissen wir, wie viele dieser Häuser mit Bausparsofortdarlehen, auch Kombinationsdarlehen genannt, finanziert wurden. Aber das Marktwächterteam der Verbraucherzentrale Bremen weiß, dass der Besitzwechsel für diejenigen, die solche Kombiverträge abgeschlossen haben, höchstwahrscheinlich besonders teuer wird.

Die Verbraucherschützer verglichen die Vorfälligkeitsentschädigungen für 209 solcher Kombiverträge mit denen von üblichen Annuitätendarlehen, der wohl gängigsten Form der Immobilienfinanzierung mit gleich hohen Raten während der gesamten Laufzeit. In 98 Prozent der Fälle mussten die Bausparkunden für ihre Verträge mehr zahlen.

Ohnehin geht es bei Vorfälligkeitsentschädigungen häufig um fünfstellige Summen. Zumal gerade jetzt die Vorfälligkeitsentschädigungen besonders hoch sind. Das liegt an den aktuell noch sehr niedrigen Baufinanzierungszinsen. Denn es gilt: Je höher der bei Vertragsabschluss vereinbarte Zinssatz über dem aktuellen, desto höher ist der Entschädigungsbetrag. Und der muss häufig noch zu einem Zeitpunkt geleistet werden, wenn das Geld ohnehin knapp ist. Denn vielfach wird aufgrund einer persönlichen Notsituation wie Arbeitslosigkeit oder Ehescheidung verkauft. Die Verbraucherzentralen fordern deshalb den Gesetzgeber auf, Vorfälligkeitsentschädigungen generell zu deckeln.

Wer ein Annuitätendarlehen aufnimmt, vereinbart einen festen Zins für eine bestimmte Laufzeit. Die klassischen Laufzeiten betragen fünf, zehn, 15 und neuerdings 20 Jahre. Wegen der niedrigen Baugeldzinsen empfehlen Finanzierungsberater gegenwärtig, mindestens 15 Jahre Zinsbindung zu vereinbaren - obwohl die Zinssätze steigen, wenn eine längere Laufzeit vereinbart wird. Der Kreditnehmer zahlt über die Laufzeit hinweg jeden Monat die gleiche Rate. Mit jeder Zahlung wird der Tilgungsanteil seiner Rate größer und der Zinsanteil kleiner.

Doch wenn Häuslebauern und -käufern Eigenkapital fehlt, bieten Bausparkassen gerne Sofortdarlehen, auch Vorausdarlehen genannt, an. Das Prinzip: Der Kunde bekommt ein Darlehen, das er nicht sofort tilgen muss. Ihm werden nur monatlich die Zinsen vom Konto abgebucht. Die Rate ist auch in diesem Modell jeden Monat gleich, weil die Zinsen über die Laufzeit festgeschrieben sind.

Statt zu tilgen zahlt der Bausparkunde gleichzeitig in einen Bausparvertrag ein. Sobald der Bausparvertrag zuteilungsreif ist, wird das Sofortdarlehen komplett durch Bausparguthaben und Bauspardarlehen abgelöst. Danach zahlt er Zins und Tilgung für das Bauspardarlehen an die Bausparkasse. Zuteilungsreif bedeutet, dass der Bausparkunde die Mindestsparsumme eingezahlt und eine von der Kasse ermittelte Bewertungsziffer erreicht hat. Die Laufzeit des Sofortdarlehens wird in etwa so gewählt, dass sie bis zum Erreichen der Zuteilungsreife währt.

Über Vorfälligkeitsentschädigungen streiten Verbraucherschützer und Banken seit Jahren. Vieles was heute Recht ist, wurde über die Jahre durch Gerichte entschieden. Dass die Bank für die vorzeitige Ablösung eines Kredites entschädigt werden muss ist unstreitig. Willkürlich kündigen, etwa weil ihm ein zinsgünstigeres Angebot einer anderen Bank vorliegt, kann ein Bankkunde nicht. Zweifelsfrei außerordentlich kündigen darf er, wenn er sein Haus verkauft. Dann wird der Restdarlehensbetrag plus Vorfälligkeitsentschädigung fällig.

Die am weitesten verbreitete Methode die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung zu berechnen ist die sogenannte Aktiv-Passiv-Methode. Es wird der finanzielle Nachteil der Bank errechnet, der ihr dadurch entsteht, dass sie den vorzeitig zurückgezahlten Darlehensbetrag am Kapitalmarkt zu einem „Wiederanlagezins“ investiert, der unter dem Sollzins des Darlehens liegt.

Die Verbraucherzentrale Bremen wollte wissen, ob Kunden, die eine Vorfälligkeitsentschädigung für eine Kombifinanzierung zahlen mussten, billiger weggekommen wären, wenn sie stattdessen ein klassisches Annuitätendarlehen aufgenommen hätten.